El divertido gesto de Residente con Shakira en medio de un show: "Soy tu Piqué"

La separación de Shakira y Gerard Piqué se tornó un tema de debate mundial, donde se señala al futbolista como infiel y se asegura que la canción "Te Felicito", la artista la escribió para el padre de sus hijos. En medio de ese escándalo salió a la luz un video de Residente junto a la cantautora.

En medio de un show en el que Shakira y Residente compartieron escenario, René sorprendió a su colega y al público presente con una divertida ocurrencia. En su espalda llevaba escrito: "Hoy soy tu Piqué". Al ver el mensaje, la vocalista no pudo evitar reírse y ponerse atrás de él para volver a leer lo que vió en la pantalla gigante.

El mensaje en la espalda de René.

Mientras Shakira no salía de su asombro, René siguió interpretando "Gordita" el feat que grabaron juntos. Cabe recordar que el video que salió a la luz pertenece a un show que la cantante colombiana brindó en el año 2011 en Puerto Rico. En aquel entonces todavía estaba activa Calle 13, ya que la disolución del grupo llegó en el año 2015.

El divertido gesto de René con su colega salió a la luz nuevamente tras 11 años por la polémica separación de Shakira y Gerard Piqué, pero el artista puertorriqueño confesó en una entrevista que no creía posible volver a hacer una colaboración con la intérprete de "Ojos Así".

Residente aseguró que no volvería a hacer un feat con Shakira

En diálogo con "ABC", René reveló: "El tema me pareció que estaba bien, que era divertido aunque fuera trivial. Me dijo que me burlara de ella dentro de la canción y eso es un buen gesto".

"Me invitó a una serie de conciertos cuando sacamos nuestro cuarto disco y toque "Latinoamérica", un tema que, de otra manera no lo hubiera recibido su público. Eso ayudó a que esa canción se hiciera más grande. Pero no fue mera estrategia. Shakira era una buena persona y había química, pero no creo que vuelva a colaborar con ella", sentenció Residente.