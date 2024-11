Wanda Nara y L-Gante, nuevamente, están dando pistas, en las redes sociales, de que estarían comenzando un nuevo vínculo amoroso. Después de sus entredichos, por redes sociales, en consecuencia de los dichos del cantante en el living de Susana Giménez, Elián y la modelo se muestran juntos, hace un par de días.

Wanda Nara y L-Gante

Después de recibir la absolución por el delito de privación ilegítima de la libertad y el uso de arma de fuego, L-gante realizó una fiesta en su casa, en la cual Wanda Nara estuvo presente. Hasta ese entonces, la modelo titulaba su relación con el cantante como solo amistad, pero estos últimos días parece que la situación cambió.

L-Gante asistió a la fiesta que se realizó para festejar el fin de rodaje de Bake Off Famosos. El cantante bailó y disfrutó junto a Wanda Nara, además de cantar algunos de sus temas para animar el evento. En los videos, que se filtraron de los dos juntos, solo se los ve bailando de forma amistosa.

Pero, después de ese evento, Wanda y L-Gante salieron a un boliche y se mostraron muy juntos, a los besos, en el VIP del lugar. Sin intención de ocultarse, como muchas otras veces, la modelo y el cantante estaban muy mimosos y personas que asistieron al mismo lugar los grabaron y lo compartieron a periodistas del espectáculo, como Ángel De Brito.

L-Gante y Wanda Nara a los besos en un boliche

La foto que confirmaría el romance entre Wanda Nara y L-Gante

Este lunes 4 de noviembre, L-Gante asistió a dos entrevistas en la televisión. La primera fue en el programa matutino de El Trece, conducido por Carmen Barbieri y, por la tarde, tuvo un mano a mano con Jorge Rial en su programa, Argenzuela, en C5N.

La foto que confirmaría el romance entre L-Gante y Wanda Nara

A pesar de que la entrevista con Rial estaba pautada con él sólo, el periodista vio que detrás de cámara se encontraba Wanda Nara, quien acompañó al cantante. El exconductor de Intrusos la invitó a que se sume a la entrevista, pero la conductora de Bake Off no aceptó ya que decía que no estaba producida para salir en televisión.

Volviendo de esa entrevista, L-Gante compartió una foto, en sus historias de Instagram, con Wanda Nara en su auto. El cantante y la modelo se muestran muy juntos y los rumores de noviazgo se multiplican.

La cena que compartieron Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante terminaron el día juntos ya que, después de la entrevista con Jorge Rial, se encuentran cenando juntos en un restaurante. La modelo publicó la foto de la comida, arrobándolo a él, y el cantante de RKT reposteó la historia y agregó muchos corazones rojos. Todo indica que esta relación amorosa, entre la modelo y Elián, de a poco, avanza.

C.S.