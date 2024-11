Wanda Nara dio una entrevista durante la entrada a un evento para un móvil del programa de América, Team Ubfal. Durante la misma no se guardó nada y terminó hablando de su trabajo actual como conductora de Bake off famosos, sobre la sentencia del cantante L- Gante y cerró con los rumores de regreso de Mauro Icardi al país para jugar en River Plate.

Wanda Nara

Wanda Nara habló sobre su relación con L-Gante: "Me gusta estar cuando la gente que quiero me necesita"

La nota empieza con la empresaria hablando del gran éxito que tiene el programa que conduce en Telefe, Bake Off Famosos. En este sale junto con Damián Betular, uno de sus grandes amigos, Maru Botana y Christophe Krywonis, los tres forman parte del jurado de esta temporada, quienes se encargan de determinar quienes siguen y quienes no superan la prueba de cada día.

Wanda Nara y Damián Betular

“El grupo que se armó es hermoso, yo creo que ahí está la clave y el resultado de lo que logramos”, comienza contando Wanda Nara, “A mí me gusta estar en equipos donde haya buena onda, genero eso, yo si tengo algún problema mío personal prefiero dejarlo en mi casa y no traerlo al trabajo. Me habían dicho en Mater Cheff, seis meses juntos y nunca te vimos mal o con un problema acá”.

Wanda Nara y L- Gante

“Estuviste estos días con L- Gante, después de su poca sentencia”, consulta la periodista. “Si la verdad es que yo estoy siempre para la gente que quiero, en las buenas y en las malas; y bueno eso fue lo que vieron. Generalmente lo hago desde atrás, no estuve tan al tanto de lo que estuvo pasando, después él subió esos videos y se vieron”, contestó la empresaria sobre su reciente aparición con el cantante de cumbia.

Luego la periodista decidió preguntar sobre los recientes rumores que acercan a Mauro Icardi a River Plate en una posible vuelta al país para reconquistar a Wanda Nara. “No tengo ni idea, la verdad es que no sé. No llegó ninguna propuesta y no tengo ni idea”, concluyó limpiándose por completo las manos sobre un acercamiento entre el club de Núñez y una posible vuelta al país.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Al proseguir con la entrevista le consultaron por sus próximos proyectos laborales. “Bieen, estamos estrenando ahora en Netflix ‘Love is blind, Argnetina’ esta semana y bueno ahora se vienen algunas cositas más que quedan para grabar de este reality”, en este nuevo estreno de la plataforma de streaming comparte la conducción con Darío Barassi.

Wanda Nara

“Este es un reality con mucho éxito en el mundo, ser devuelta la conductora de un proyecto tan grande y mundial, esta vez de la mano de Netflix, me da mucho orgullo, sobre todo con Darío Barassi”, concluyó contando Wanda Nara sobre su actualidad laboral que la mantiene en el país. Además de aclarar su relación con L-Gante y esfumar los rumores de un retorno de Mauro Icardi.

VDV