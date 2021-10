Esta mañana al termino de "LAM" Andrea Taboada reveló finalmente el romance incógnito que anunció durante todo el programa y afirmó que Hernán Drago finalmente encontró el amor en brazos de una entrenadora, bailarina y coréografa llamada Verónica Paschiero a quien habría conocido en uno de los programas de Guido Kazcka.

"El galán ha sido conquistado Hernán Drago está de novio y ya lo vieron juntos. Está saliendo con Verónica Paschiero, una persona amorosa con un lomazo y que es coréografa. Se conocieron en uno de los programas de Guido y el flechazo fue total", comentó la angelita sobre el cierre del programa. En CARAS Digital te mostramos de quien se trata...

FOTOS | Hernán Drago de novio: conocé quién lo conquistó y cómo es

La nueva novia de Hernán Drago.

Celeste Muriega calificó los besos de Hernán Drago y le puso un súper puntaje

En una entrevista radial, Celeste Muriega habló como nunca de su relación con Hernán Drago y habló de los besos del modelo. En diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), la actriz confesó detalles desconocidos de su vínculo con él..

“Tengo una relación de amistad con Hernán Drago. Recuerdo la declaración que dijo de mi en este programa y fue cadena nacional. A partir de ahí dijo ´cierro la boca´. Yo siempre conté lo que él decía, tiré lo de los mates y después él contó lo del sushi. Prácticamente ya contamos todo, no hay nada que ocultar gente. Charlas, mates, el conocernos, no se si para él me estaba conociendo o no. Para mí si. Que él pueda destinar su martes para mí y yo a él. Lo que sea habla de una intención de conocernos. Hoy en día no lo estoy conociendo. No lo estoy viendo y ya lo conocí. Tenemos una relación de amistad muy linda“, comenzó diciendo...

“Es inevitable el mensaje y hablar de nosotros. El resto lo saben todo, lo contó él en este mismo programa y ahora lo cuento yo“, agregó y luego calificó los besos de Drago: “Del 1 al 10, vamos a ponerle un 8 a los besos de Hernán Drago. Está muy bien. Vos no le preguntaste a él, el puntaje. Él como persona es un hombre muy sincero. Y mucho más linda persona que la que se ve. Le faltaría terminar de expresar todo eso que es él, más allá de lo físico. Hay cosas para resolver, por eso bajamos dos puntitos“, dijo.

Hernán Drago cuando enfrentó rumores de romance con Celeste Muriega.

