La terminante decisión que tomó Mauro Icardi con respecto a su Instagram

Luego de aparentemente haberse reconciliado con Wanda Nara, Mauro Icardi esta mañana sorprendió al mundo entero al tomar una drástica decisión con su cuenta de Instagram. ¿Decisión propia o sugerencia?.

El delantero del PSG decidió literalmente dejar de seguir "a todo el mundo" en su red social. Compañeros, amigos, amigas, conocidos y sólo sigue a una sola persona, ¿Quién es? Wanda Nara, su esposa. Todos se preguntaron por qué tomo esa decisión el jugador que está pronto a reincorporarse al equipo parisino tras la crisis por la que no se estuvo presentando.

Parece ser que Mauro no quiere más líos con su mujer y por eso se limitó a seguirla sólo a ella que no sólo es su esposa sino también su representante. Lo que el mundo se pregunta es si lo hizo por decisión propia o por algún pedido especial de Wanda para volver con el luego de confirmar que se había separado. Por el momento Icardi no explicó nada.

Mauro Icardi y Wanda Nara: el mensaje que confirmaría la reconciliación

Desde que se desató el escándalo por su infidelidad, Mauro Icardi está intentando de todo por lograr que Wanda Nara le perdone la indiscreción que tuvo con la China Suárez, con quien mantuvo charlas subidas de tono por meses.

Ante la noticia, desvelada por la propia Wanda el pasado fin de semana, el futbolista del PSG se ausentó de las prácticas y está al lado de su esposa intentando remediar la situación.

Pese a que Wanda había confirmado una separación irrevocable, lo cierto es que la pareja podría darse una segunda oportunidad. Así lo confirmó el propio Mauro a través de un posteo en Instagram.es.

La foto que demostraría la reconciliación de Icardi y Wanda.

"Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo", escribió Icardi junto a dos fotos en donde se lo ve con Nara. En una aparece abrazándola, y en otra, ella toca su rostro en un gesto de cariño.

Mauro Icardi y Wanda Nara: el mensaje que confirmaría la reconciliación

"Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quiénes heriste", agregó después reflexionando sobre sus accion