Los rumores de que Esteban Lamothe y Katia Szechtman estaban atravesando una crisis se hicieron más fuertes desde que él comenzó a grabar La 1-5/18, la nueva ficción de Polka, Ahora se confirmó su separación.

Semanas atrás, se dijo que el actor podría haber tenido un affaire con Ángela Leiva, su compañera de elenco. Lamothe desmintió esto en más de una oportunidad pero también confirmó que con Katia no estaban bien.

“Estamos separados con Katia, estoy separado y te doy la primicia. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas, empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos”, explicó en diálogo con Mitre Live.

Esteban Lamothe confirmó su separación de Katia Szechtman: los detalles.

“Me parece que este desarme de la relación va a ser igual. No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste”, continuó.

“No hay mucho para contar. Si te cuento te aburrirías, porque el tipo de cosa que le sirve a la prensa del espectáculo. No es lo que nos pasó a mí y a Kati. Lo que nos pasó no vendería ninguna revista”.

Finalmente, el actor expresó: “Esto de la separación fue hace un par de semanas. Hay separaciones que duran mucho tiempo. La gente quiere saber si te separaste. No podés transmitir tu separación en vivo. Ella no está acostumbrada a que la encaren, la exposición. No es una piba que esté acostumbrada a eso. No hay nada para contar. No es que estamos con algún famoso o famosa. Es una separación muy triste, nada más”.

