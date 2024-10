Las relaciones madre e hija son aquellas que sobrepasan cualquier cosa. No importa las discusiones, los gustos o sueños, las mamás siempre quieren estar ahí para sus pequeñas. Nicole Neumann no se aleja de esta idea, y siempre que puede le demuestra el amor que le tiene a sus hijos. En esta ocasión, tocó celebrar el cumpleaños de su hija mayor, Indiana Cubero. Para hacerlo, decidió postear inéditas imágenes y escribió un tierno mensaje.

Con fotos inéditas, Nicole Neumann saludó a Indiana Cubero por su cumpleaños: "Mi beba deseada y amada"

La relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero siempre dio para qué hablar, ya que las redes sociales notaron que hubo momentos de tensión entre ambas. Esto ocurrió, sobre todo, cuando la modelo se puso en pareja con su actual esposo, Manu Urcera. Sin embargo, todo pareció cambiar, luego del nacimiento del más pequeño de los hermanos: Cruz Urcera. El bebé logró volver a unificar a la familia de Nicole, quienes ahora viven todos bajo el mismo techo.

La madre e hija mayor comenzaron a compartir, nuevamente, reconocidos eventos de moda o campañas para diferentes marcas. Una de sus últimas apariciones juntas fue en el evento de CARAS Moda, donde Indiana reveló: "Me gusta acompañar a mamá y estar con ella. Me apoyo en ella para elegir qué ponerme, siempre". De esta manera, sentenció que ya no había una pelea entre ambas, y que el amor terminó triunfando.

A pesar de las declaraciones de su pequeña, Nicole Neumann no quiso dejar pasar una fecha importante para recordarle lo mucho que la adora. Este viernes, 18 de octubre, Indiana cumplió 16 años. Debido a esto, la modelo le escribió un tierno mensaje en Instagram. “¡Feliz cumple a mi reina mayor! Mi beba deseada y amada, la primera personita en este mundo que me llamó ‘mamá’. Esa sensación indescriptible de felicidad. ¡Te amo hoy y siempre! ¡Que seas siempre muy feliz!”, expresó.

En esa línea, decidió compartir inéditas imágenes de la mayor de las Cubero. En las primeras postales, se la puede ver de bebé, a solo días de su nacimiento y abrazada a su mamá. Además, lo acompañó con imágenes con sus hermanas Allegra y Sienna, y con el pequeño Cruz, quien la joven tiene una excelente relación. Por último, decidió halagar la belleza de su hija y mostró fotos que pudo sacarle en las últimas vacaciones juntas.

Nicole Neumann e Indiana Cubero tuvieron sus peleas, como cualquier madre e hija. Pero ambas comprendieron que el amor que se tienen es más grande. Por eso, y en un día especial como es el cumpleaños, la modelo decidió homenajear y remarcar lo que significa su pequeña mayor en su vida.

