Fran Mariano tuvo que ser internado de urgencia debido a la mala praxis de Aníbal Lotocki

Fran Mariano, el exparticipante de Cuestión de Peso, denunció hace algunos meses a Aníbal Lotocki por mala praxis. Ahora, en medio de todo el escándalo en el que el cirujano se vio envuelto luego del estado crítico en el que está Silvina Luna por esa operación que le hizo en 2010, el mediático volvió a ser internado de urgencia.

El que tuvo la primicia fue Juan Etchegoyen, con quien Fran Mariano iba a hacer una nota hablando sobre Aníbal Lotocki y todo lo que está pasando con Silvina Luna. Sin embargo, no pudo asistir al vivo de Instagram porque fue internado de urgencia por una recaída en su salud. "La noticia que tengo es que Fran Mariano ha sido internado de urgencia, es por eso que no puede salir al aire", explicó el conductor de Mitre Live.

Fran Mariano denunció a Aníbal Lotocki por mala praxis

Fran Mariano se mostró angustiado luego de ser internado de urgencia

Posteriormente, reveló que tenía un audio de Fran Mariano en el que contaba todos los detalles de su repentina internación. "Estoy mal, estoy triste de nuevo. Pensé que lo del pie ya estaba resuelto, y tuve una recaída muy grande. Yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, cuando me vio la úlcera me dijo 'tenes que volver al hospital porque el virus no murió del todo'", decía el exparticipante de Cuestión de Peso y expresaba su angustia.

"Me mandaron al Hospital Modelo de Caseros. Yo me siento bien, siento un poco de dolor, pero estoy sin nada, solo. Pero la verdad es que la estoy pasando mal, esto es de nunca acabarse", contó Fran Mariano en el audio que le envió a Juan Etchegoyen.

Anibal Lotocki rompe el silencio

Luego, comentó sobre su tremenda angustia por toda esta situación y su indignación con Aníbal Lotocki por la impunidad con la que se maneja. "Yo no tengo respirador, no me falla la cabeza, pero tengo roto el alma, porque no puede ser que, con 33 años, yo no pueda vivir la vida que quiero. Yo tenía un pasaje para irme a Jujuy y no voy a poder viajar por este pie. No me quiero poner en lugar de víctima, pero yo te puedo asegurar, por lo que más quiera, que el que las hace, las paga. Este tipo las va a pagar", sentenció Fran Mariano.

Por último, comentó como sigue el procedimiento que deben hacerle para mejorar su salud: "Simplemente, la úlcera revivió, pensaron que estaba muerta y revivió. Así que, hay que atacarla con todo, ahora", dijo Fran Mariano.

