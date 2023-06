Fran Mariano saltó a la fama luego de participar en "Cuestión de Peso". Además, a partir de allí comenzó a hacerse varias cirugías estéticas porque quería parecerse al cantante puertorriqueño Ricky Martín. Desde hace meses el influencer viene denunciando al cirujano Aníbal Lotocki, a quien culpa de los problemas de salud que viene padeciendo.

En este contexto, durante la jornada del viernes, a través de sus redes sociales, Fran Mariano preocupó a sus seguidores, luego de publicar en una historia que estaba internado en urgencias y que posiblemente le amputarían un pie.

Historia de Instagram de Fran Mariano.

"Tengo miedo, de un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en 7 días se me puso todo feo. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo les juro. No entiendo cómo me puede pasar esto. No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó. Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor. No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí", escribió Fran en aquella oportunidad.

Fran Mariano estuvo diez días postrado en el suelo de su apartamento por el dolor en el pie

Ahora, al mediodía de este lunes, hizo una videollamada con "Desayuno Americano", el programa que conduce Pamela David en América TV, en donde, postrado en una cama de un hospital, Fran Mariano otorgó más detalles de su internación. En su intervención comenzó diciendo que tiene la salud de un "nene de 4 años" y que todo comenzó el pasado 16 de mayo.

Mientras se daba una ducha, se golpeó el pie y se le hizo una úlcera que con el tiempo al parecer se le infectó con un virus que estaba en su casa. "Me dijeron que deje de comer porque iré al quirófano", destacó.

"Estuve diez días sin comer. Me encontró mi vecina", expresó Fran Mariano, detallando que esos días estaba en el suelo porque no se podía levantar y que su vecina, quien contactó a una ambulancia, lo consiguió porque su perrito lloraba y a ella le llamó la atención.

Con relación al procedimiento médico que le harán, aseguró que el virus le comió todo el pie, pero que los especialistas le harán una limpieza quirúrgica y que sacarán "todo lo que está feo". Tras esto, Fran Mariano enfatizó que su cuerpo no se defendió del virus porque su salud está deteriorada y que todo este calvario inició por las consecuencias de los tratamientos estéticos que se hacía con Aníbal Lotocki. "Mi salud nunca fue la misma desde que pasé por sus manos", sentenció.

