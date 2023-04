La hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, Francesca Icardi, toma clases de gimnasia artística y no se puede negar el talento que tiene la niña. Con tan solo 8 años, la hija de la conductora y el jugador de fútbol demostró como no solo tiene habilidad, si no que también la disfruta.

La madre orgullosa documentó el momento en que Francesca se desempeñaba en la rutina marcada por su profesora, quien además, le marcaba el paso y corregía sus posturas. “Mi pequeña Fran, me hace acordar tanto a mi de pequeña”, escribió Wanda en el posteo que dejó en su cuenta de Instagram. La publicación sumó miles de me gusta y cientos de comentarios agradables para Wanda, Francesca y la familia.

Francesca Icardi y sus habilidades para la gimnasia artística

Un tierno momento de padre e hija

El futbolista Mauro Icardi tiene debilidad por sus dos hijas, Francesca e Isabella. Desde Estambul, el jugador del Galatasaray compartió un tierno momento con las niñas, quienes le dieron su momento de spa y le esmaltaron las uñas.

Mauro Icardi, Francesca Icardi e Isabella Icardi

Caption

Sentado en una silla y apoyando sus manos sobre una mesa miniatura, las niñas se pusieron en marcha y comenzaron hacerle las manos a su padre. Esmaltes, brochas, cabina de secado, algodones y sobre todo muchos brillos, había sobre la mesa. Definitivamente, un padre con todas las letras que se presta para toda ocurrencia de sus hijas, sus dos debilidades.

¡Grande Pá!

J.M