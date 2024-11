Bake Off Famosos perdió a otro participante, y los fanáticos lloran en las redes sociales. El pasado miércoles, Callejero Fino decidió abandonar el certamen. Sus compañeros se mostraron sorprendidos y conmocionados, mientras que los usuarios en las redes sociales desaprobaban este accionar. El cantante se había ganado el cariño de todos y había logrado emocionar al jurado con varios de sus postres. Sin embargo, la única que se mostró dura ante el momento fue Wanda Nara.

Fuera de juego: Callejero Fino abandonó Bake Off y Wanda Nara le dedicó una fuerte frase

Tras varios días sin poder asistir a las grabaciones, Callejero Fino decidió abandonar Bake Off Famosos. En la última eliminación, Mariano Iúdica y Cande Molfese se encontraban en la cuerda floja. Sin embargo, Wanda Nara anunció que ninguno de los dos se iría, debido a la decisión del cantante. El certamen se acerca a sus últimos días, y los nervios están cada día más a flor de piel. Sin embargo, esa no fue la razón por la que decidió no volver.

“Les quiero comunicar que Calle decidió abandonar la competencia por motivos laborales”, anunció la conductora. De esta manera, generó sorpresa y explicó: “Ustedes más que nadie saben los horarios extensos que tenemos de grabación. Por eso hoy no habrá eliminación”. A pesar de esto, se dirigió a los participantes que se jugaban su estadía y lanzó: “Les pido a Mariano y a Cande que aprovechen esta oportunidad. Estuvieron los dos al borde de ser eliminados y sabemos cómo trabajan y el compromiso que tienen”.

Si bien Iúdica y Molfese quedaron alerta por su desempeño en las últimas pruebas, Callejero Fino recibió una dura frase de Wanda. Luego de escuchar los elogios de los participantes al cantante, la conductora aseguró que tenía las puertas abiertas si él quisiera. "Seguramente, algún día se haga un huequito en su atareada agenda y nos venga a visitar. Fue un gran participante, lo vamos a extrañar. Pero bueno, chicos, son ustedes 6 y uno de ustedes será el gran pastelero", cerró filosa.

Ninguno de los participantes dijo otra palabra, pero el jurado sí se expresó de la decisión. Christophe Krywonis sorprendió a todos cuando aseguró que Callejero Fino había sido un gran aprendiz y que demostró que “todo se puede en la vida”. Finalmente, miró a cámara esperando que él esté del otro lado para recordar su invitación de cocinar juntos. El cantante podrá haber abandonado Bake Off Famosos, pero se llevó consigo el cariño de muchos espectadores y de los mismos pasteleros.

A.E