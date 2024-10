Callejero Fino demostró un nuevo talento, y se ganó un apodo viral en redes sociales. En el segundo programa de Bake Off Famosos, el cantante de RKT se llevó halagos por su lemon pie y galletitas, y decidió cambiarse el nombre a "Pastelero Fino". Ante eso, los usuarios lo aplaudieron y compartieron una excesiva cantidad de memes, donde mostraban su apoyo.

De Callejero a Pastelero: la rompió en Bake Off, se ganó un apodo y estallaron los memes

Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, se llevó los aplausos del segundo programa de Bake Off Famosos. Tras un primer día emocionante, donde hizo llorar a Maru Botana con su historia de vida, el cantante de RKT demostró un talento oculto y se volvió el mejor participante de la gala.

En esta ocasión, los pasteleros tenían que preparar un lemon pie y galletitas. Al momento de acercarse a observar la primera prueba, el artista confesó: “Yo no anoto nada porque no sé, y como no sé, no opino”. Desde ese primer momento, provocó risas en el estudio y en las redes. Sin embargo, sorprendió a sus compañeros y a las redes cuando el jurado coronó a su lemon pie como el mejor de los 13 que probaron a ciegas.

Esto desató un insólito momento: Wanda Nara se enfrentó a Callejero Fino para bailar RKT adelante de él, mientras que este cantaba uno de sus propios temas. Ante esto, los usuarios destacaron la actitud de la conductora y compartieron divertidos memes al respecto.

Finalmente, llegó el momento de la prueba creativa, que constó de realizar 12 galletas lunettes. El jurado, conformado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, le preguntaron por la decoración de las mismas, a lo que el cantante respondió: "No sé. Estaba ahí el papel de oro y pintó". Esto volvió a provocar risas. Tras probarlas, el pastelero y cocinero argentino le lanzó grandes halagos. "Tenes un pastelero interior", le dijo Betular.

Ante esto, el cantante, para nada dormido, decidió cambiarse el nombre a "Pastelero Fino" y este fue el puntapié para que en redes sociales se conozcan las opiniones respecto al participante, y fue a través de los clásicos memes, donde entre el humor y la realidad no faltaron las risas.

Los mejores memes de "Pastelero Fino"

Callejero Fino, o "Pastelero Fino", demostró que puede hacer mucho más que crear pegadizas canciones de RKT. No solo es gracioso y creativo, sino que además es buen pastelero. El artista se volvió uno de los favoritos del público, quienes aseguraron que lo acompañaran en su camino.

A.E