En la edición de LAM, programa que se emite por América TV, de miércoles 13 de noviembre Ángel de Brito y Pepe Ochoa dieron la información de que Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia de género y con la petición de que desaloje el departamento en el que ella estaba viviendo en el Chateau Libertador, ya que subió una historia este martes en su casa de Nordelta que compró una vez separada de Maxi López. La vuelta a la Argentina con L-Gante la tuvo a la modelo con rumores de que estaría embarazada de su nuevo novio y con su expareja que tendría intenciones de abandonar la propiedad.

Lo cierto es que actualmente la conductora de "Bake Off Famosos" estaría realmente enamorada del artista y apostaría a una relación seria con él, según lo informado por Yanina Latorre en el programa de espectáculos emitido de lunes a viernes.

Nuevos detalles del triángulo amoroso entre Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi

Yanina Latorre pudo mantener una extensa conversación mediante WhatsApp con Wanda Nara y tuvo acceso a información exclusiva que reveló en la edición de este miércoles LAM. En primer lugar, comentó: "A Wanda le molesta que la juzguen por salir con un chico de 24 años. Ella me dice, ‘yo ya sé que él es diferente a mí, que se expresa distinto, que tiene otra manera de vivir, pero yo me enamoré’”.

En cuanto a la formalidad, la mujer de Diego Latorre contó que ella entiende la diferencia de edad pero que necesita tener las cosas claras y con títulos: "Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó y lo habló con él que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste. Tienen una fecha para festejar aniversario. Se pusieron de novios el día anterior de la fiesta de Bake Off, hace 11 días”.

Yanina Latorre fue más allá y no solamente detalló cómo se encuentra Wanda Nara, también mencionó la fecha en la que la empresaria le comentó que se puso en pareja con L-Gante: "Me dijo que ese día se puso de novia, o sea, pudo haber pasado cosas antes. Se puso de novia el 1° de noviembre y que por eso fueron por primera vez juntos a esa fiesta de Bake Off, porque ella está separada hace meses".

Wanda Nara y L-Gante.

Y agregó: "Me dice, ‘entiendo que es confuso porque en estos meses largos me costó mucho cortar el vínculo y todavía me está costando mucho’. También me dijo que le está costando mucho sostener esta separación por Mauro, porque parece que no lo entiende o no lo asume. No me habló mal de él, ni lo criticó, ni lo humilló en ningún momento".

Para concluir, Yanina Latorre concluyó diciendo sobre Wanda Nara y L-Gante: "Dice que también es confuso porque hace poco cuando vino Mauro acá, hace tres o cuatro semanas, ellos se mostraron juntos. Que ella se bloqueó con L-Gante de las redes, y el otro se calentó cuando Elián fue al programa de Susana Giménez, porque en ese momento volvió a intentarlo con Icardi y esa fue la última vez”.

BL