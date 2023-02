En LAM, Ángel De Brito habló sobre la apresurada decisión de El Trece de bajar el programa de Alex Caniggia, "Los desconocidos de siempre" a un mes de haberse estrenado. En su lugar estará "¿De qué signo sos?", un nuevo programa que esta a cargo de Lali González.

Esto habla del poco rating que tiene el canal que decidieron cambiar toda la grilla de programación poniendo a El Hotel de los Famosos, su gran apuesta para competir con Gran Hermano, en horarios de la tarde. Lo cierto es que el fenómeno de Telefe arrasó con todo a su paso y es líder desde que se estrenó.

Está noticia que dio el conductor no le gustó nada a Alex y atacó a Ángel en las redes sociales. "Leo al fracasado que echaron de El Trece y me sigo riendo. Hago mi vida como un gentleman y no soy como vos. Yo de nadie dependo", dijo picante el hermano de Charlotte Caniggia.

"El chimento ya caducó, no existe. Esos programas se van muriendo, pero vos insistís que te mate. Amás que la cola te quede ardiendo", se expresó aún más picante contra el periodista de LAM y también lo etiquetó para que no quedaran dudas de que hablaba sobre él.

Fuerte cruce en las redes sociales entre Ángel De Brito y Alex Caniggia por la decisión de El Trece

Ángel lejos de quedarse callado, le respondió a Alex: "Un mes duraste, como buen lastre. Te rajaron al mes de debutar, eso es fracasar" y un GIF del famoso meme de Lionel Messi "Anda pa alla bobo".

EF.