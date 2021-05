A un año y medio de separarse, Cinthia Fernández sorprendió con su definición hacía Martín Baclini

Cinthia Ferrnández reconoció que Martín Baclini es “el amor de su vida”, a un año y medio de separarse. En medio de la batalla legal con Matías Defederico, ella se animó a decir que hoy en día mantiene dialogo fluido en el día a día con el empresario. “Yo sé que es el amor de mi vida y sé que soy el amor de su vida”, aseguró en LAM.

En un mano a mano con la Angelitas, Cinthia contó como es la relación : “Creo que estamos bien así. Yo soy una madre muy presente, él es una persona que no tiene hijos y no pudimos encontrar el tema de ensamblar. Sin embargo, él adora a mis hijas. Son estilos de vida”.

Por su parte, Yanina Latorre sumó: “Él no quiere vivir así, a él le gusta viajar, se tatuó todo, quiere andar en barco, en la playa. Necesita una chica que no sería Cinthia porque ella tiene una responsabilidad muy fuerte y es re honesto por parte de él”. Y Fernández asumió: “Nos amamos pero no podemos estar”.

Cerca del final, Cinthia agradeció a Martín por su hospitalidad ya que es quien le pagó a los abogados para que se enfrente legalmente con Defederico. “Le mostré el fallo porque mi abogado en realidad es el abogado de él. El me lo paga porque yo no lo podía pagar. Estamos separados y lo sigue haciendo. Me parece que se lo merecía”.

El tatuaje que Martín Baclini se hizo en honor a Cinthia Fernández

Aunque ya están separados, Martín Baclini y Cinthia Fernández siguen teniendo una particular conexión. Después de que se conociera que el empresario paga la cuota del colegio de las hijas de la panelista de Los Ángeles de la mañana, ahora se reveló que tiene un tatuaje en honor a ella.

Fue la propia Cinthia quien reveló que su expareja lleva marcado en la piel un diseño que les recuerda su relación.

"El primer brazo que se hizo Baclini tiene algo de nosotros. Tiene la Estatua de la Libertad, que es nuestro lugar favorito, al que le gusta ir con la mamá y conmigo. Me dijo que para él era muy fuerte este tatuaje porque ese lugar significa mucho para nosotros", contó la panelista de LAM.

"Es una historia re cursi. Ahí me dijo 'te amo'. Nos fuimos de viaje por primera vez. Fue muy especial para nosotros. Me lo dijo no en una estatua sino en un restaurante de Nueva York. No fuimos a la estatua, pero simboliza Nueva York. Es como decir Buenos Aires, el Obelisco", agregó.

La modelo también aclaró que el tattoo en cuestión también está dedicado a la madre de Baclini: "Me dijo que éramos las dos mujeres más importantes de su vida", confirmó.