El tatuaje que Martín Baclini se hizo en honor a Cinthia Fernández

Aunque ya están separados, Martín Baclini y Cinthia Fernández siguen teniendo una particular conexión. Después de que se conociera que el empresario paga la cuota del colegio de las hijas de la panelista de Los Ángeles de la mañana, ahora se reveló que tiene un tatuaje en honor a ella.

Fue la propia Cinthia quien reveló que su expareja lleva marcado en la piel un diseño que les recuerda su relación.

"El primer brazo que se hizo Baclini tiene algo de nosotros. Tiene la Estatua de la Libertad, que es nuestro lugar favorito, al que le gusta ir con la mamá y conmigo. Me dijo que para él era muy fuerte este tatuaje porque ese lugar significa mucho para nosotros", contó la panelista de LAM.

"Es una historia re cursi. Ahí me dijo 'te amo'. Nos fuimos de viaje por primera vez. Fue muy especial para nosotros. Me lo dijo no en una estatua sino en un restaurante de Nueva York. No fuimos a la estatua, pero simboliza Nueva York. Es como decir Buenos Aires, el Obelisco", agregó.

La modelo también aclaró que el tattoo en cuestión también está dedicado a la madre de Baclini: "Me dijo que éramos las dos mujeres más importantes de su vida", confirmó.

La fuerte confesión de Martín Baclini sobre Cinthia Fernández

Si bien Martín Baclini se separó de Cinthia Fernández hace un año y medio luego de tirarse palos, amigarse y limar asperezas, el empresario admitió una vez más que la "angelita" fue es y será por siempre el gran amor de su vida. De hecho confesó que le escribió una hermosa carta de amor y reveló un increíble dato que la involucra económicamente a ella.

En "Vino para Vos" habló con Tomás Dente y le reveló: “Le puse ‘Siempre estás presente. Sos, fuiste, y vas a ser mi gran amor. Ese amor que no se olvida, mi primer amor que no olvido. Y por mi puta costumbre de estar libre, no me lo permito celebrar con más hechos. Si de algo te sirve, estás hasta en mi herencia tanto vos como las nenas. Ojalá algún día me decida a soñar y vos estés para compartir la vida hasta el fin. Te amo, las amo’”, contó al aire.

VO