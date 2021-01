Fuerte descargo de Fede Bal por el coronavirus positivo de Carmen Barbieri

En el día de ayer nos enteramos que Carmen Barbieri tiene coronavirus. Lamentablemente, la capocómica tuvo que ser internada y aislada de todos. Su hijo, Fede Bal se mostró angustiado en las redes sociales.

Más allá de la preocupación de sus seres queridos por saber que Carmen está padeciendo el virus, están muy afligidos porque no puede recibir visitas por la cuestión protocolar.

Preocupado y asustado, Federico Bal hizo un descargo en su cuenta de Twitter y además se atajó a las posibles acusaciones . "Y ahora van a empezar a decirme 'vos que hiciste fiestas, que no te cuidás'. Terminó contagiándose mi vieja, que no para de cuidarse, laburar y hacer todo bien. Estoy preocupado por ella, aunque evoluciona favorablemente", expresó.

