El 5 de febrero, Morena Rial fue detenida al ser acusada de cometer un robo doblemente agravado, con modalidad estruche, el pasado 18 de enero en una vivienda de Villa Adelina. Tras una semana privada de su libertad, la hija de Jorge Rial recibió la excarcelación extraordinaria y recuperó la libertad para esperar el juicio correspondiente. En medio de este escándalo que protagoniza, la joven de 26 años fue cuestionada por su maternidad, y luego de responder por los cuidados de su bebé cuatro meses de vida, ahora habló de su hijo mayor.

Morena Rial le dedicó un mensaje a Francesco, su hijo mayor

En los últimos meses, la vida de Morena Rial fue cuestionada mediáticamente luego que fuera señalada en un robo que se llevó a cabo al momento que visitó los estudios de LAM, como así también cuando apuntó duramente contra su padre luego que haya sufrido un infarto. Lo cierto es que su maternidad también fue centro de atención, ya que desde el 2023, su hijo mayor, Francesco vive con su padre, Facundo Ambrosioni, en Córdoba por disposición de la Justicia.

Y esta cuestión se acrecentó luego que el 22 de enero la hija del conductor fue interceptada por personal policial al momento que se encontraba con un grupo de personas que habrían preparado una propiedad para presuntamente cometer un delito. En ese momento, se difundieron fotos de Morena con Amadeo, su hijo de cuatro meses de vida, en aquella situación policial. La joven fue cuestionada por exponer al menor. Luego, tras su detención fue señalada por el mismo motivo.

Pero también, se recordó que no estaba al lado de su hijo mayor, Francesco. Y no fue hasta ahora que Morena no había hecho declaraciones sobre el menor, sino que se había mostrado con Amadeo por su reencuentro tras una semana separados. Fue mediante las redes sociales que recordó al niño de siete años.

"Cuanto te amamos Fran, te extrañamos papito hermoso. Mamá siempre va a estar", escribió Morena Rial en su cuenta de Instagram este martes, junto a una imagen en la que se la puede ver con sus dos hijos. Cabe recordar que Facundo Ambrosioni indicó que madre e hijo no tienen comunicación.

En una segunda publicación, la joven indicó: "Mi primer amor para toda la vida". De esta forma, la joven dejo en claro el amor que siente por su hijo mayor. Sin embargo, aún no indicó cuándo será el reencuentro con el menor.