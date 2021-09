Fuerte mensaje de Mica Viciconte: "El tiempo pone a cada uno en su lugar"

Mica Viciconte compartió una extensa reflexión en redes sociales sobre su relación con Fabián Cubero.

Después del fin de semana en el que asistió a la Primera Comunión de Allegra, la hija del deportista con Nicole Neumann, la ex chica Combate hizo un extenso descargo en sus redes sociales.

"Más de 4 años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja @fabiancuberooficial a pesar de las críticas por cierto “rol” que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también", comenzó en su cuenta de Instagram donde subió imágenes con el ex de Nicole Neumann.

Fuerte mensaje de Mica Viciconte.

"El GRACIAS más grande se lo lleva él. El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Con el que, a pesar de todo, supimos salir adelante y construir juntos un montón de cosas . Gracias por dejarme ser parte de esto, por enseñarme a transmitir valores como el amor y la felicidad y por mostrarme que nuestra familia va más allá de un papel. Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama. El tiempo pone a cada uno en su lugar", concluyó.

El palito de Nicole Neumann a Mica Viciconte

Previo a este descargo de Mica Viciconte, Nicole Neumann se refirió al encuentro de ambas familias en la Primera Comunión de Allegra. La modelo habló sobre la aparente armonía con su ex y la posibilidad de poder compartir fotos con ellas de manera pública.

“Estoy muy contenta y muy feliz por el acuerdo. Pudimos irnos a la nieve, sacarnos fotos y disfrutar tranquilas", dijo en Implacables.

Luego, sobre su vínculo con Mica "Nikita" fue contundente. "Tengo un par de cosas para decirle en este momento. No vendría mal, ponele”, expresó.

Mica Viciconte y las tres hijas de Fabián Cubero.

AM