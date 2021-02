Fuertes rumores de romance entre dos figuras de Masterchef Celebrity 2

Masterchef Celebrity 2 aún no sale al aire, pero ya hay un par de polémicas alrededor. Ahora aparecieron fuerte rumores de un romance entre dos participantes.

Según el portal del Diario Crónica, el ex basquetbolista Hernán “Loco” Montenegro estaría muy interesado en Claudia Fontán, a quien habría invitado a salir varias veces aunque al parecer aún no se habría concretado la salida entre los concursantes.

Además se sumó, que Gastón Dalmau visitó Corta por Lozano y admitió que es el administrador del grupo de whatsapp que comparten todos los famosos que serán parte de este segundo certamen.

"Me empezaron a pedir que armara el grupo de WhatsApp, me fueron pasando los números y fui agregando a medida que me los fueron mandando”, explico el actor.

Masterchef Celebrity: la lista completa de confirmados para la segunda temporada

Masterchef Celebrity está preparado para salir al aire y ya se confirmó la lista completa de participantes para la segunda temporada.

Después de algunas especulaciones y rumores, trascendió que el cupo está lleno e incluye a Carmen Barbieri; la conductora Flavia Palmiero; Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos; Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Alex Caniggia, Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, María O’Donnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez.

Por su parte, Georgina Barbarrosa y Claudia Fontán fueron las últimas en sumarse al certamen y ya firmaron el acuerdo que las sumará al ciclo.

Aunque no hay una fecha definida de salida al aire, trascendió que por estas semanas comenzarán las grabaciones oficiales. En esta oportunidad será Fede Bal el "host" del programa en lugar de Flor Vigna. Además, el actor también reemplazará a Carmen Barbieri quien está en internada en coma farmacológico tras contraer coronavirus.