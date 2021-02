Masterchef: revelan la importante cifra que cobrarían los participantes

Masterchef Celebrity reúne a las más importantes figuras de la televisión local y, mientras se espera el lanzamiento de la segunda temporada, Marina Calabró reveló cuál es la importante suma que cobran los famosos por estar allí.

"Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante , a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”, contó la periodista en Lanata sin filtro.

"Después me lo desmintió otra persona y me dijo hasta $300 mil", aclaró la hermana de Iliana Calabró.

Tras una primera emisión exitosa, desde la producción de Telefe están a la espera de lanzar la segunda temporada que ya tiene su panel confirmado. Entre las figuras que ya firmaron contrato se encuentran Sol Pérez, Daniela "La Chepi", Andrea Rincón, Flavia Palmiero, Carmen Barbieri, Juanse, Georgina Barbarossa, Mariano Dalla Libera, Alex Caniggia, Osvaldo Laport, Hernán El Loco Montenegro, Hernán Cae, Cande Vetrano, Fernando Carlos, Mariano Dalla Libera y Daniel Aráoz.

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: quién la reemplazará en Masterchef

Carmen Barbieri tiene coronavirus y este fin de semana se confirmó que está en coma farmacológico. La capocómica fue una de las primeras confirmadas al certamen y, por el momento, será Fede Bal quien la reemplace en las grabaciones que comenzaron hace algunos días.

Según informaron en las últimas horas, Carmen “sigue en coma farmacológico y con oxígeno, pero con valores favorables”.