Martín Bossi y Romina Ricci enfrentan fuertes rumores de romance

Un romance bomba habría comenzando en la pista de La Academia. Entre ensayo y ensayo, él para la apertura y ella como participante del certamen, se habría dado el primer flechazo entre Romina Ricci y Martín Bossi que, al parecer, estarían iniciando una historia de amor. Si bien los actores son amigos hace mucho tiempo, y comparten fotos juntos en las redes, el amor habría nacido en los pasillos de La Flia.

Según el periodista Juan Etchegoyen, conductor del segmento de Instagram Mitre Live, los actores están en pareja y no saldrán a confirmarlo para resguardar su incipiente relación. "¡Es impresionante la información! Algunos me hablaban solamente de una amistad, pero hay que ver qué pasa. Son dos personas de perfil bajo que no les gusta hablar de su vida privada", dijo el periodista.

Aseguran que Romina Ricci y el cómico estarían comenzando una relación.

Cabe destacar que Martín Bossi fue quien ayudó a Romina Ricci a componer a Fito Paéz, su ex pareja y padre de su hija Margarita, para la ronda de imitaciones en La Academia.

Recordemos que el imitador la ayudó a la famosa a componer su personaje para el ritmo de La Academia donde tuvo que interpretar a su ex pareja, Fito Páez.

“Habrían pasado la noche juntos. Alguien me dijo que si paso ahora por la casa de Romina voy a ver el auto de Martín y otro me dijo que estuvieron grabando y editando algo que va a salir en las próximas horas. Lo que me llama poderosamente la atención es que hayan estado en la madrugada editando. Déjenme dudar“, indicó Etchegoyen.

Romina Ricci se separó de su pareja Walter Abud

En abril de este año, Romina Ricci confirmó su separación del brasileño Walter Abud, con quien tuvo a su hija menor Bethania.

"Estoy separada. Todo está bien, la voy llevando pero estoy bien", aseguró.

Hace algunos meses nos enteramos que Romina Ricci estaba soltera.

Ricci siempre destacó el vínculo sano que la une a sus ex y evitó hablar de volver a enamorarse aunque, según los rumores, parece estar haciéndolo de la mano de Martín Bossi.