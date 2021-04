Romina Ricci se separó de su pareja Walter Abud

La actriz Romina Ricci, en diálogo con Ángel de Brito, en su programa radial, anunció que se separó de su pareja, el brasileño Walter Abud, con quien tuvo a su hija Bethania.

Mientras se desempeña en teatro en la obra "Sex" de José María Muscari y ya confirmó su presencia en La Academia, la actriz también habló de la ruptura con el Dj a quien conoció hace muchos años en San Pablo y se enamoraron en París.

En la entrevista con el periodista, la ex de Fito Paez dijo que la separación con Abud es definitiva.

"Estoy separada y tenemos una hija en común. Todo está bien, la voy llevando pero estoy bien", aseguró

En la charla, Ricci quien también tiene una hija con Fito Paez, Margarita, de 16 años, aseguró que con sus ex siempre mantiene un vínculo sano y también con las ex de sus ex, como en el caso de Cecilia Roth quien fue pareja de Paez y adoptaron a Martín, mantienen un vínculo entrañable

Romina tiene 3 hijas: Valentina Gutiérrez de 23 años, Margarita Paez y la pequeña Bethania Abud de 5.

La actriz Romina Ricci es la nueva confirmada de La Academia, el nuevo emprendimiento de LaFlia, con la conducción de Marcelo Tinelli.

La ex de Fito Paez integrará el Bailando y formará parte del equipo integrado por El Polaco, Flor Vigna, Nico Occhiato, Sofía "Jujuy" Jiménez, Ulises Bueno, Flor Jazmín Peña, entre otras figuras.

El encargado de dar la noticia fue Ángel de Brito quien en "Los Ángeles de la Mañana" dio la noticia: "No hay vuelta atrás", dijo y agregó: "Está confirmada para bailar con Marcelo, Romina Ricci", aseguró ante la sorpresa de las angelitas que aprobaron la incorporación.