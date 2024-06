Furia Scaglione, la participante más polémica de Gran Hermano, fue al programa “Buen Telefe” a días de haber sido eliminada de la casa y habló sobre distintos momentos en la casa y cómo se vivía adentro. A pesar de su fuerte carácter, la participante más polémica demostró su lado sensible y se emocionó en plena nota.

Caption

Hace dos meses Furia les anunciaba a los participantes de la casa más famosa del mundo, su estado de salud, ya que había sido diagnosticada con leucemia.

El motivo por el que Furia Scaglione casi rompe en llanto

En los distintos estadíos del programa, Furia vio videos de cosas que sucedieron en la casa, hasta cuando tuvo que anunciar su diagnóstico.

En la conversación que tiene con sus compañeros de juego dentro de una de las habitaciones de la casa, Furia les dice: “Tengo algo que es una ver… pero no tengo que andar con tratamiento; Como estoy en nivel uno y no en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, y termina soltando la noticia: “Chicos, tengo leucemia”.

Luego del ver el video, Furia, dice: “Lloro, porque es un momento muy importante”. Scaglione cuenta que se encuentra bien de salud, que vienen bien los controles, pero el contárselo a sus compañeros de casa era fuerte: “Decírselos era como fuerte, porque la producción también me decía ´si querés decilo, si no querés no lo digas´”.

Furia Scaglione

Al ver a Furia Scaglione hablar así, fue Érica Fontana quien le dice: “Decís que estás bien, pero te moviliza, recién veías ese abrazo y te quebrás”, y la respuesta de Furia sorprendió: “Ahora sí puedo pensar en mi diagnóstico, tal vez el juego no me estaba haciendo pensar en lo que tenía”.

Luego de hablar de esto, decidió mandarle un mensaje a los que ya se encuentran fuera de Gran Hermano recordándoles que ella tiene leucemia: “Recuerden que tengo leucemia. Para mí el juego se terminó, así que vamos a querernos, a abrazarnos y a contenernos todos”.

Participantes de Gran Hermano

Así, Furia Scaglione, luego de salir de Gran Hermano, está más pendiente de su condición de salud y quiere rearmar los vínculos con los que fueron sus compañeros de casa durante tantos meses.

L.V