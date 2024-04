Furia Scaglione estuvo en el centro de atención esta semana luego de verse obligada a abandonar la casa de Gran Hermano para poder realizarse algunos estudios médicos tras sufrir varios problemas de salud.

Juliana aún no recibió los resultados de los diagnósticos, sin embargo, lo que sí tiene muy en claro la hermanita es que tiene una historia familiar muy fuerte, ya que sus papás murieron hace varios años y ella sospecha que podría tener la misma enfermedad.

Tanto su mamá como su padre murieron de cáncer, recordemos que la joven no escondió esta información e incluso expresó en el confesionario: "Me preocupé porque tengo un currículum familiar. Mis padres fallecieron y, cuando veo a dos médicos, me asusto. Pero, es por un tema que también lo viví".

La mamá y el papá de Furia Scaglione.

A pesar de ser sincera frente a las cámaras, Furia Scaglione se mostró muy fuerte e incluso reveló en varias ocasiones que sus padres murieron, pero nunca intentando victimizarse, sino para poder compartir el difícil momento que tuvo que pasar junto a su hermana.

Qué dijo Furia Scaglione sobre su madre en Gran Hermano

En una dinámica de la producción del ciclo, Juliana abrió su corazón y les confesó a sus compañeros: "Yo siempre le llevaba toda la discografía (de Café Tacvba) a mi mamá porque había quedado internada, le habían dicho que tenía cáncer de mama, le agarró metástasis lamentablemente".

Por último, Furia Scaglione reveló los problemas familiares que la envolvieron en ese difícil momento: "Y yo veía cómo toda mi familia se peleaba en medio del quilombo y a mí lo único que se me ocurrió fue sentarme al lado y ponerle toda la discografía. Yo sabía que le llamaba la música, mi mamá era cantante soprano, y que la tenía que despedir de alguna manera", y agregó: "Sabía que se me moría y elegí esto, creo que es lo mejor que le puede transmitir una hija, son lo que más quiero en este mundo".

J.C.C