Wanda Nara fue internada ayer de urgencias y rápidamente los rumores comenzaron a correr. Según informó su padre Andrés Nara, los análisis dieron bien y la conductora de MasterChef recibió el alta. Sin embargo, en la mañana de este viernes 14 de julio, Jorge Lanata aseguró que la modelo tendría leucemia.

Facundo Arana y su lucha contra la leucemia

Fue durante un programa de Telefe que el actor recordó una de las etapas más duras que tuvo que afrontar. Facundo le hizo frente a un linfoma que padeció cuando él tenía 17 años y se encontraba estudiando teatro antes de saltar a la fama. “Yo me recuperé de un linfoma de Hodking combinado a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky. Ya estudiaba teatro. Pero, después, me hice actor y me hice muy conocido, mucho más de lo que hubiera soñado", contó frente Santiago del Moro.

Arana explicó que la gente de su entorno le había comenzado a señalar la importancia de hacer campañas para fomentar la donación de sangre y así ayudar a salvar una vida. Con el tiempo, el actor se volvió un referente de la donación y las fundaciones lo invitaban a los eventos y las charlas sobre el tema.

Para su bienestar, Facundo señaló que el tratamiento que tuvo que realizar no fue tan complicado como le sucede a otros pacientes. "Lo que pasa es que a mí me fue muy bien con el tratamiento. Mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico", explicó según Infobae.

Facundo Arana

A partir de aquella anécdota amarga, Arana expresó que jamás espera recibir una noticia similar respecto a un familiar, ya que cuando le sucede a uno no es tan impactante porque cuesta procesar la mala noticia, pero recibirla acerca de un ser querido puede derrumbarte el mundo por completo.

La leucemia linfocítica se produce cuando las células se convierten en linfocitos, mientras que los linfomas también son un tipo de cáncer que se originan en las mismas células. La diferencia principal es que en la leucemia lifocítica las células cancerosas se encuentran en la sangre que corre por el organismo, mientras que en los linfomas tiene a estar en los ganglios linfáticos y otros tejidos según la página Cáncer.org.

Celina Rucci también tuvo leucemia

La actriz también fue una de las celebridades argentinas que tuvo que hacerle frente a la enfermedad. Mediante sus redes sociales, la bailarina de Showmatch se animó a compartir sus vivencias y entablar más confianza con sus seguidores. Celina se enteró que padecía leucemia a principios del 2020.

La modelo decidió realizar su tratamiento en uno de los mejores hospitales de Nueva York, la ciudad que eligió para continuar su vida, y comenzó un largo proceso de sanación y adaptación a las modificaciones físicas que el tratamiento le provocaron. Rucci le contó a una seguidora que no tenía intenciones de revelar todo durante una entrevista, pero que a medida que pasa el tiempo existe la posibilidad de que no le cueste tanto como antes.

Una de las preguntas que más le costó fue responder fue donde una joven le consultó por la importancia que le da a la apariencia física. "Siempre fui una privilegiada y el tratamiento hizo un poco de descontrol con todo. No les voy a mentir que no me importó", respondió en aquella época confiando en que su pelo crecería nuevamente.

Lío Pecoraro también le hizo frente a la enfermedad

Fue en el año 2020 que el periodista informó a través de sus redes sociales el diagnóstico médico que señalaba que padecía leucemia. Pecoraro acompañó la noticia con un mensaje de fortaleza en donde aseguró que iba a hacer todo los posible para hacerle frente. “Voy a dar pelea y voy a ganarle a esta enfermedad”, expresó a sus seguidores.

Lío Pecoraro

Leucemia miloide aguda fue la resolución que los médicos le informaron y tuvo que estar 5 meses internado con salidas intermitentes. El proceso de recuperación fue complicado pero "Estuve muy cerca de la muerte y aprendí a valorar un montón de cosas de la vida . Sé que estoy viviendo mi segunda oportunidad”, expresó a La Nación.