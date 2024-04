Furia Scaglione confirmó en Gran Hermano su posible diagnóstico: "Cáncer en la sangre"

Furia Scaglione mantiene en vilo tanto a la producción de Gran Hermano como a sus seguidores en las últimas horas. Tras un periodo de preocupante hermetismo sobre su posible enfermedad, la participante tuvo que abandonar momentáneamente la casa para someterse a exámenes en el Sanatorio Los Arcos. Ayer, finalmente regresó al reality, aunque los detalles sobre su salud siguen siendo un misterio.

El posible diagnóstico de Furia Scaglione

Al ingresar a la casa, Juliana Scaglione reveló tener urgencia por ir al baño y señaló: "No puedo hablar mucho". Sin embargo, más tarde compartió con Bautista y Mauro detalles más alarmantes. "En este momento tengo que pensar en que pase un estudio que me pueda dar leucemia. Tengo que esperar 48 horas para que me digan qué m... tengo", indicó la hermanita.

Furia Scaglione.

A pesar de la incertidumbre, Furia Scaglione mostró una actitud positiva, enfocándose en mantener una mentalidad esperanzadora. "Yo hoy debería estar tirada ahí, pensando que me puede agarrar una por... y que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre. ¿Yo estoy mal? No. Cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque te enojás. Creo que soy un gran ejemplo", concluyó la participante.

Cómo se llama el cáncer en la sangre

Según el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, a leucemia es una enfermedad que engloba diversos tipos de cáncer que se originan en los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos. Estos leucocitos se producen en la médula ósea, la parte esponjosa interna de los huesos. Además de la leucemia, otros tipos de cáncer de la sangre, como las neoplasias mieloproliferativas y la mastocitosis sistémica, también se atribuyen a anomalías en la médula ósea.

Las células madre presentes en la médula ósea tienen la capacidad de transformarse en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos desempeñan un papel crucial en el transporte de oxígeno en el cuerpo, mientras que los glóbulos blancos son fundamentales para combatir las infecciones. Por último, las plaquetas son esenciales para la coagulación de la sangre.

Qué tipo de leucemia es curable

La Clínica de Alta Especialidad, Alivia, de México, el linfocítico crónico es el único tipo de cáncer sanguíneo que puede curarse, y la esperanza de vida sigue siendo alta incluso con la enfermedad activa.

Wanda Nara.

Qué famosos tuvieron Leucemia

El caso más actual es el de Wanda Nara, quien se encuentra en pleno tratamiento contra la Leucemia. Algunos otros famosos argentinos que lucharon contra esta enfermedad son Facundo Arana, Lio Pecoraro y Celina Rucci.