Furia Scaglione es una de las participantes más fuertes de esta edición de Gran Hermano. La integrante de la casa más famosa logró ganarse el corazón del público a pesar de su carácter fuerte, sus declaraciones polémicas y el enfrentamiento con muchos de sus compañeros.

Ahora, la carismática participante se enfrenta a la posibilidad de dejar la casa, ya que se encuentra compitiendo con Catalina Gorostidi y el público deberá decidir cuál de ellas será la próxima en irse del reality show. Es por eso que Furia hizo una promesa muy osada que deberá cumplir en el caso que siga estando dentro del juego.

Hablando a cámara, Juliana se comprometió con su público, a quienes denominó los "furiosos", a llevar a cabo una acción que mostrará una vez más su personalidad libre y provocadora.

La promesa de Furia en Gran Hermano

"Si me llego a quedar, me voy a tirar en pelotas literal a la pileta, no importa que haga frío. No va a ser en tanga, va a ser en bolas. Además, voy a gritar más que la semana anterior", expresó Scaglione durante el reality show y la reacción de Mauro fue: "Lo vas a tener que hacer, me parece... Yo me tiro atrás".

Por su parte, Catalina opinó sobre el hecho de tener que enfrentarse a Furia Scaglione en la placa de Gran Hermano: "Le cagaron la estrategia a toda la casa básicamente. La estrategia de la casa era meter gente fuerte a placa para que la gente afuera vote. Al sacar a toda la gente y quedar Furia y yo, son 24 horas de que la gente, por ejemplo de Zoe, ya no vota a Juliana".