Furia Scaglione se convirtió en el foco de atención para los participantes de Gran Hermano, quienes tienen en mente desestabilizarla.

Catalina Gorostidi, su ex amiga, encabeza esta "guerrilla" y en redes sociales aseguran que podrían ser sancionadas si se confirma el complot. Quien también comandó este grupo fue Joel Ojeda, pero la pedriatra decidió profundizarlo en su ausencia.

Catalina encabeza el complot contra Furia Scaglione.

“Literal, o estás adentro o te rajamos. Es toda la casa. Placa que viene, Juliana al 9009. Corta, de una”, dijo Catalina en diálogo con Zoe, Paloma, Manzana, Virginia, Damián y Florencia.

“Cuándo vayamos a nominar digamos que nosotros queríamos darle los votos a Furia, pero como se autodenomina vamos a votar a tal”, agregó.

Furia Scaglione sospecha de sus compañeros

Mientras se une a Emmanuel Vich, Furia Scaglione enfrenta a quienes considera que están aliándose en su contra.

Esta vez, la hermanita se enojó porque se sintió atacada cuando vio que escribían una J en un termo. "Esto es complot. Yo no ando escribiendo la letra de nadie. Que no lo escriban más, que no lo vuelvan a escribir. Estoy re contenta de que estés en la casa", dijo Furia haciendo referencia a Catalina.

"Me estás faltando el respeto. Yo veo que me sacan el cuero en el cuarto", siguiendo Furia.

De esta manera, Furia Scaglione declaró la guerra con su ex aliada en Gran Hermano y cuál será la posible nueva batalla dentro del reality.