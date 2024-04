Gran Hermano está en su momento más tenso de la temporada, especialmente después de la pelea entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi. La doble de riesgo está nominada y se desató una guerra en toda la casa. Juliana apuntó contra Martín Ku y pidió que lo saquen cuando esté nominado.

Furia Scaglione le declaró la guerra a Martín Ku en Gran Hermano

La placa final de Gran Hermano quedó conformada por Florencia, Virginia, Paloma, Zoe, Catalina, Juliana y Federico. Bautista Mascia y Martín Ku fueron los líderes de la semana, por lo que fueron quienes armaron la placa final, y se entiende que el juego es para sacar a Furia. Cuando ingresaron los del repechaje y los nuevos participantes, los "originales" decidieron hacer una tregua para "protegerse" entre ellos.

Gran Hermano se despertó, con el juego y la estrategia pisando fuerte. Furia Scaglione está en la cuerda floja, ya que por primera vez en esta edición tiene la posibilidad de ser eliminada. "Cuando quede nominado gente haganlo mierda, literal, no me importa si me voy hoy. Lo hacen conc... Chino put... hijo de re mil de su madre. Garca. Al final los que se cagaron el tregua fueron otros, no vos y yo", le dijo Juliana a Emma Vich sobre Martín Ku.

