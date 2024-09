Furia Scaglione fue una de las participantes más llamativas y polémicas de la última edición de Gran Hermano, sin embargo, a pesar de su gran participación, la joven no fue invitada para representar al reality en los premios Martín Fierro, que celebrarán lo mejor de la televisión argentina.

Recordemos que la exhermanita terminó su contrato con el canal en muy malos términos, y a partir de eso, Telefe decidió que autista, Emmanuel, Nicolás, Lisandro, Rosina, Virginia, Martin Ku y Denisse sean los participantes que representen al programa en la entrega de premios.

Al ver esto, Juliana decidió realizar un fuerte descargo en el ciclo de streaming que conduce junto a Alex Caniggia. Sobre la decisión del canal, la joven expresó con indignación: "Van los caracoles a la mesa de Gran Hermano y la que se puso el programa al hombro fue Furia, pero a mí no me llamaron".

Pero eso no es todo, ya que Furia Scaglione también expresó al aire que gran parte del éxito de Gran Hermano fue gracias a ella: “Me cargué al hombro Gran Hermano. Muchos de los premios que ellos ganaron fueron gracias a mí, y ellos también lo saben. De mi parte, rescindí el contrato en buenos términos, pero no he sido invitada a la mesa ni a los Martín Fierro 2024. Muchos esperaban que fuera la revelación del año”, y sumó: “Fui la revelación del año, lo sé y soy consciente de eso. No solo moví la tele, sino también las redes sociales”.

Qué más dijo Furia Scaglione sobre los premios Martín Fierro

“Así que de mi parte, éxitos para todo lo que emprenda Telefe, pero la verdad es que es una lástima porque yo tengo derecho a buscar mi premio”, continuó demostrando su indignación frente a Alex Caniggia y agregó: “Tuve una repercusión muy grande en cuanto a mi perfil, mi persona y demás. Fui la más expuesta y la que se llevó más fama, tanto del lado positivo como del negativo”.

Para cerrar el tema, Furia Scaglione reveló que premio cree que debería ganar en los Martín Fierro: "Tuve una repercusión muy grande en cuanto a mi perfil, mi persona y demás. Fui la más expuesta y la que se llevó más fama, tanto del lado positivo como del negativo".

