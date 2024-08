Juliana "Furia" Scaglione volvió a apuntar contra Ariel Rodríguez Palacios, e hizo una grave denuncia en su contra. La ex Gran Hermano recordó un incómodo momento que tuvo al aire con el famoso chef, y que continuó detrás de cámaras. Según comentó, el conductor le hizo una atrevida invitación a un jacuzzi privado.

La denuncia de Juliana “Furia” Scaglione contra Ariel Rodríguez Palacios

En el streaming Carajo, la ex participante recordó de su visita al programa Ariel en su salsa. "Cuando fui al programa del pu...., hijo de pu**, que encima adentro del camerino ¡No sabes la que me tiró! Este tipo se hace el cocinero en el programa que tiene...", comenzó a contarle a Alex Caniggia.

De esta manera, denunció que le hicieron una propuesta en vivo y que "quedó grabada". "Me dicen: 'Te invitamos a un jacuzzi' y yo re pelotu** le contesté: 'Dale, sí. Obvio, gracias'". La ex Gran Hermano le consultó si se trataba de una pileta pública, y fue ahí donde el conductor le aseguro que era una invitación privada.

"Ellos habrán pensado que porque estuve en Gran Hermano, era una regalada. Después, también me dijo: 'Estás muy tranquila, loquita'. ¡Un desubicado! ¡Yo había ido de buena onda pero es un taradito!", apuntó Furia. Caniggia quedó sorprendido ante la situación y aseguró que lo que contaba era "gravísimo".

Debido a esto, Scaglione se dirigió directamente contra Ariel. "Asi que dejá de molestar a las mujeres y enfocaté en lo tuyo, sore**. No le hagas más invitaciones de mier** a nadie", lanzó enojada. Por último, cerró: "Yo no caigo, no soy ninguna pelotu**. Corta. Basta. Hay audios, está todo grabado. ¡No resistís archivo, sucio! Invitan para ver si vos caes en la trampa, son un asco".

Furia Scaglione reavivó la pelea entre ambos, al recordar y denunciar este incómodo momento. Hasta el momento, Ariel Rodríguez Palacios no se pronunció al respecto. Hay que tener en cuenta que ambas personalidades de la televisión ya habían tenido un desencuentro. La doble de riesgo arremetió contra el conductor y lo insultó. Sin embargo, él bromeó sobre posibles negociaciones que haría con los ex participantes.