Juliana “Furia” Scaglione fue la protagonista de la última edición de Gran Hermano. Gracias al reality, la joven ganó gran popularidad y se convirtió en una de las jugadoras más polémicas por ser dueña de un carácter fuerte que ocasionó grandes peleas dentro de la casa.

Aunque la exparticipante dejó en claro que era parte de un personaje, ahora lo puso en duda al protagonizar un escándalo en Uruguay: Furia fue invitada a una cena benéfica y terminó insultando a los periodistas.

Furia Scaglione

El polémico episodio de Furia Scaglione en Uruguay

Furia Scaglione asistió a la 45° edición de la “Cena de Famosos”, donde distintas celebridades y personas del mundo del espectáculo son invitadas para servir las mesas durante la gala y recaudar dinero que luego será donado a una fundación benéfica. En este marco, la exhermanita protagonizó un escándalo.

Durante la alfombra roja, la participante más polémica de la última edición del reality comenzó a gritar e insultar a la prensa. Juliana protagonizó un tenso momento tras ver la presencia de medios argentinos. En las grabaciones que se viralizaron en las redes sociales, se ve que la influencer se negó a dar declaraciones y tampoco quisó posar para ellos.

El episodio se intensificó cuando Furia les solicitó a los fotógrafos que eliminaran tanto las fotos como las notas que habían hecho, advirtiendo que abandonaría el evento si no accedían a su petición. En su cuenta de X, El Ejercito de LAM publicó unos videos en donde se la ve a la influencer atravesando la alfombra roja haciéndoles gestos de burla a los periodistas y negándose a ser entrevistada por ellos.

Asimismo, dentro de la fiesta, la exjugadora les dijo que borren el contenido que tenían sobre ella y se negó nuevamente a hablarles: “No me podés perseguir, no me podés grabar, dame tu cámara …Borra eso, pendejo de mi...”-

De esta manera, Juliana “Furia” Scaglione protagonizó un tenso episodio en una cena benéfica en Uruguay al no querer ser retratada por la prensa que se encontraba allí.

N.L