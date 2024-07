Furia Scaglione fue una de las grandes protagonistas de Gran Hermano 2023 y está aprovechando cada momento de su nueva fama. Ahora, la entrenadora reveló en sus redes sociales la manera que encontró para facturar.

A pesar de haber quedado en el quinto lugar del reality, Juliana comenzó a cobrar por saludos y cada uno vale mil pesos. Pero eso no fue todo, ya que ahora la exhermanita celebró en su cuenta oficial de Instagram el monto total que recaudó.

Imagen reciente de Furia Scaglione.

En sus historias, Furia comenzó a agradecerle a sus más de 863 mil seguidores: "Son muchísimos. Estoy trabajando en ello. Gracias, porque soy una creadora de contenido desde hace mucho tiempo y además soy entrenadora, deportista y demás. Para mí todo lo que estoy viviendo ahora es un montonazo”.

Finalmente, Furia Scaglione detalló: “Literal, llegaron cinco mil pedidos. Están locos”. Por lo tanto, la ex participante de Gran Hermano junto 25 millones de pesos gracias a los saludos que grabó hasta el momento.

El fuerte reclamo de Furia Scaglione contra la producción de Gran Hermano

En una reciente entrevista, la exhermanita confesó al aire: "Iba siempre nominada. No razonaba que yo era billete. Me pusieron en placa porque simplemente era facturar".

Por último, Furia Scaglione atacó a la producción de Gran Hermano y explicó: "Cuando salgo me doy cuenta de un montón de cosas que no están copadas. La escribana no salió a dar la cara y ahí está cuando mi hermana hizo su descargo".

J.C.C