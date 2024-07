Bautista Mascia fue el gran ganador de Gran Hermano 2023, sin embargo, en el último Debate del ciclo se enteró de que Furia Scaglione ganó el premio al Mejor Jugador a pesar de no haber llegado a la gran final.

En ese contexto, el cantante uruguayo decidió romper el silencio tras apagar la luz de la casa más famosa del país y reveló sin ningún filtro quién fue para él el mejor jugador de esta edición del programa más visto de Telefe.

Imagen reciente de Furia Scaglione.

En diálogo con Infobae, el exhermanito dejó en claro que para él Juliana no se merecía ese premio: “Lo de mejor jugador es relativo. Yo creo que el mejor es el que termina ganando, porque llegó ahí y se ganó el voto de la gente. Pero también digo que llegué a esa instancia por un tema del trabajo en equipo... No me atribuyo todo el mérito. Llegué a la final después de superar algunas placas; hubo una competencia abierta y democrática. Ahí no hay misterios, el que tiene más votos gana”.

Por último, y sin mencionar a Furia Scaglione, Bautista Mascia apuntó contra su manera de jugar: “Es algo que me pregunté adentro y lo dije a cámara: ¿Gran Hermano lo gana el mejor hermano? ¿O lo gana el que más quilombo hace? El año pasado, me gustó Marcos (Ginocchio) como ganador de GH, me gusta su personalidad y siento que algunas cosas compartimos. Nuestra casa era un poco más jugadora que la anterior. Acá fue una partida de ajedrez de a veinte personas”.

La polémica que protagonizó Furia Scaglione al enterarse de que ganó el premio al Mejor Jugador

Al escuchar que Santiago del Moro anunció que ella había ganado el premio, la joven agarró el trofeo que le ofreció Laura Ubfal, pero decidió marchar enojada hasta el conductor para devolverle el premio de mala manera.

Pero esa no fue la única polémica que protagonizó Furia Scaglione en el Debate de Gran Hermano, ya que también se viralizó un video donde se veía claramente como intentaba alejarse de Costa, quien se acercó durante la entrega de premios.

J.C.C