Una vez más, Wanda Nara es protagonista de una polémica. Esta vez, no se trata de una cuestión relacionada a sus relaciones sentimentales, sino que la conductora de Bake Off fue señalada en LAM (América) por una supuesta mentira sobre el origen de su nueva mascota, Cookie, un perro salchicha arlequín, que presentó como miembro de la familia como un obsequio que recibió. Sin embargo, se indica que en realidad la compró. Ante esta información, hizo un descargo en las redes sociales.

Wanda Nara y la polémica por su perra

En los últimos días, las redes sociales de Wanda Nara se llenaron de fotos familiares al presentar a su nueva, y tierna mascota. Tanto la conductora como sus hijos, y hasta Mauro Icardi, se mostraron felices por la nueva incorporación. Además, ella contó en el living de Susana Giménez que se trató de un regalo por parte de una seguidora.

No obstante, el jueves por la noche en LAM, el panelista Pepe Ochoa desmintió la versión de Wanda e indicó que en realidad ella compró a su mascota. “Me llegó la foto de donde la compró a un criadero, lo pagó 600 mil pesos. Tengo la foto de cómo se lo llevaron a la casa”, indicó el joven.

Ante esta información, la conductora apeló al uso sus redes sociales para dejar en claro su versión de la historia. En primer lugar, compartió unas capturas de un chat, en las que se lee como una persona le ofrece a la perrita indicando que era ideal para ella, al mostrarle fotos. Evidentemente, Wanda creyó lo mismo al ser conquistada por el pequeño animal.

“En el audio cuenta que una persona se va de viaje, y no puede llevarse la perrita. Por eso la adopté yo. Yo le pregunté el valor y esta fue la respuesta”, aclaró sobre la imagen al dejar claro que se trató de un obsequio. Asimismo, etiquetó a Ángel de Brito en su publicación para que la información le llegue correctamente.

Luego, fue contundente con un mensaje: "Si supieran algunos opinólogos.. lo poco que me importa la opinión de los externos sobre mi vida. No perderían lo más valioso de sus vidas: el tiempo. Ojalá vivan la vida tan feliz como la vivo yo y sobre todo ojalá tengan tanta gente que muera de amor por ustedes como yo”. De esta forma, dejó en claro el enojo que sintió por la circulación de información falsa. Por el momento, Ángel de Brito no emitió respuesta.