Mauro Icardi se mostró bastante activo en sus redes sociales desde su arribo al país el lunes pasado. En medio de rumores de noviazgo y una foto filtrada de Wanda Nara y L-Gante donde se veían a ambos besándose; el futbolista realizó un descargó en sus historias que dejó a todos impactados.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Con una foto, Mauro Icardi dejó en claro cuál es su vínculo con Wanda Nara

En las últimas horas, el jugador de fútbol subió a sus historias de Instagram una foto donde se lo puede ver a él y a una mujer de espalda con el torso levemente desnudo. Esta persona es sin duda alguna Wanda Nara, que en los últimos días había sido vinculada con el cantante de RKT L-Gante por una foto de ellos, supuestamente a los besos en Luján.

Wanda Nara y L-Gante

“Para vos que lees, para él, para ella, para ustedes, para ellos, para Todos.. les deseo Buenas Noches o Noches Buenas..”, escribió en la foto con Wanda Nara en sus redes sociales Mauro Icardi. Dejando en claro de esta forma que dejaron atrás la separación para volver a estar juntos a pesar de que él viaja seguido a Estambul.

Mauro Icardi y Wanda Nara

A pesar de esta forma de dejar en claro que ambos volvieron a estar junto; hasta ahora Wanda Nara no publicó nada ni mencionó para nada este tema. Cabe recordar que él último domingo la conductora fue una invitada al programa de Susana Giménez donde dejó en claro que si bien lo quería mucho porque son familia, ya no seguía junto a Mauro Icardi.

Wanda Nara

La foto de Wanda Nara y L-Gante que enfureció a Mauro Icardi

El lunes en la noche se filtró una foto a través de LAM donde se pueden ver a Wanda Nara y a L-Gante besándose frente a la catedral de Luján. Esto logró que rápidamente las redes sociales se llenaran de rumores sobre una posible relación entre ambos. A pesar de que el cantante rápidamente salió a desmentir estos rumores y admitió que “es una foto vieja”, según lo que colocó en sus redes sociales.

Posteo Mauro Icardi

Luego de que tanto Wanda Nara como L-Gante desmintieran la veracidad de la imagen, fue el propio Mauro Icardi que se metió en la interna posteando el mismo una foto en la casa de la conductora de Bake Off horas después de su arribo al país. Momentos después subió fotos con una de las hijas que tiene con ella.

Mauro e Isabella Icardi

En la entrevista del domingo con Susana Giménez, Wanda Nara llevó a su más reciente mascota, un cachorro de salchicha de pocos meses. Durante el programa y mientras acariciaba al perrito, la conductora admitió que siguen latentes los sentimientos por el futbolista que además es el padre de sus hijas, con quien compartió muchísimos años.

Posteo Mauro Icardi

Luego de llegar al país Mauro Icardi subió una serie de fotos y videos donde no solo se lo ve en la casa de la conductora de Bake Off; sino también protagonizó un tierno video con el perrito recién adquirido “Los perros detectan el amor en el corazón, no en las palabras”, expresó en futbolista.

De esta forma, el futbolista le dejó en claro al L-Gante que el mismo había sido quién le habría obsequiado el perrito a Wanda Nara. Aunque la conductora no expresó nada sobre quien le habría dado este regalo, si se la vio publicando cosas bastante parecidas a las de Mauro Icardi, lo que los muestra más unidos que en los últimos meses.

Posteo de Mauro Icardi, Wanda Nara

Wanda Nara, sin embargo, sigue con la misma idea que expresó el domingo en el sillón de Susana Giménez, su objetivo actual es seguir su carrera musical y seguir creciendo en distintos proyectos que la mantengan dentro de la pantalla, por lo que ni Mauro Icardi, ni L-Gante van a distraerla de su objetivo principal.

VDV