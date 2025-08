El furioso descargo de Wanda Nara ante una nueva denuncia de Mauro Icardi: "Todo con el fin de sacarme a mis hijas"

Tras la llegada al país luego de fabulosos días en Europa, Wanda Nara recibió una nueva denuncia por parte de Mauro Icardi. Es justamente el último viaje que realizó la conductora el que habría llevado al jugador a presentar la demanda hacia la madre de sus hijas, al asegurar que las menores quedan bajo cuidado de desconocidos y poniendo en duda el estado de cognitivo de Nara.

Ante esta insinuación, Wanda Nara hizo un furioso descargo en redes sociales, donde aseguró que su expareja realiza una serie de acusaciones con el fin de cumplir con las amenazas que le realizó cuando ella decidió separarse.

El duro descargo de Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi son protagonistas de una guerra sin medidas. La expareja se disputa el cuidado de sus dos hijas en común, Francesa e Isabella, ante la Justicia. Mientras que las niñas se encuentran bajo la tutela de su madre, su padre regresó a Turquía y tiene la intención de que ambas se muden con él a través de una restitución internacional. En esta falta de desacuerdos, viven un feroz enfrentamiento.

El último capítulo de este confrontamiento, Mauro Icardi presentó una nueva demanda ante la Justicia, esta vez porque Wanda Nara se fue de viaje sin sus hijas aunque, también por pedido de él, las menores no pueden salir del país. “Mauro denuncia abandono material y emocional de las niñas, además de obstrucción e impedimento de contacto”, contó Angie Balbiani en Puro Show (eltrece). “La señora Nara utiliza a sus hijos como rehenes, como objeto de negociación dejando a las hijas con un perfecto desconocido, el abuelo materno a quien no conocen, denunciado por violencia”, dice el escrito en referencia a Andrés Nara, padre de la conductora.

Además, en la presentación se asegura que Nara “deja a sus hijas a la deriva cuando podrían estar al cuidado de su padre, las deja tiradas y se muestra con un dudoso estado cognitivo de su madre”, continúa el escrito. De esta forma, Balbiani indicó que en este sentido se insinúa un consumo de sustancias, sumado al “abandono” que denuncia el jugador hacia las dos menores.

Y este particular apartado habría sido el que desató la furia de la conductora, quien no dudó en hacer un fuerte descargo mediante Instagram. “Tenés que ser muy hijo de p… sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos”, expresó. Además, dejó en claro que sus hijas expresaron en diversas oportunidades que no quieren estar con su padre, y menor vivir con él.

En la misma línea, indicó que hay cuestiones que se arreglan en la Justicia, como la falta de pago de la cuota alimentaria y la obra social, pero ella se cansó de las acusaciones en su contra desde que "lo dejó", con el fin de cumplir con sus amenazas. Lo cierto es que esta nueva denuncia le cae a Wanda Nara luego de haber pasado días con L-Gante en Europa y ante la gravedad de las acusaciones decidió hacer el fuerte descargo en redes sociales. Ahora, se esperará la resolución de la Justicia.