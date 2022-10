Gastón Gaudio y Helena Ayerza revelaron el sexo de su bebé en camino

Gastón Gaudio y Helena Ayerza están esperando su primer hijo juntos. Fue el mes pasado que Ángel De Brito dio la noticia en LAM aunque hasta el momento la pareja no se había expresado al respecto.

En este domingo, Día de la Madre en Argentina, el extenista y la modelo publicaron un par de imágenes donde además de verse la panza de la futura mamá, revelaron el sexo del bebé en camino.

"Acá te esperamos bebito. Te amo", escribieron Gastón Gaudio y Helena Ayerza en el Instagram de la embarazada, junto a un corazón azul. De esta manera, confirmaron que serán padres de un varón.

En la primera foto del posteo se ve a la modelo con la panza al aire. En la siguiente, está la pareja agarrada de la mano.

Pico Mónaco y su mujer Diana Arnopoulos les dejaron mensajes de felicidades. Mica Tinelli les dedicó unos corazones, al igual que Juliana Awada.

Gastón Gaudio y Helena Ayerza.

Los comienzos de Gastón Gaudio y Helena Ayerza

En febrero de 2019, Caras encontró a la pareja de vacaciones en Punta del Este.

En los últimos meses de 2018 Gastón Gaudio y la modelo Helena Ayerza comenzaron una relación de poca exposición —una característica de los amoríos del ex tenista— tras haber terminado ambos con sus ex parejas. Y fue en las playas de la costa uruguaya donde los dos no dejaron dudas de la química y el feeling que los atraía.

Gastón Gaudio y Helena Ayerza.

Sin descuidar ella a su numerosa familia ni Gastón Gaudio a su grupo de amigos, las veces que se los vio juntos demostraron con autoridad su “modo novios”. Una realidad que fue muy elocuente durante un evento social-deportivo en el complejo Las Cárcavas, propiedad del empresario Eduardo Costantini en Laguna Garzón.