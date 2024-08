La tía de Indiana, Allegra, Sienna Cubero y Cruz Urcera, quien al igual que su hermana es modelo, habló con total sinceridad acerca de su familia, el vínculo y la relación que tiene con Nicole Neumann.

Si bien en la actualidad no es una figura tan mediática, Gege Neumann tiene su vida profesional hecha, es modelo y cantante. Está casada con el músico y fotógrafo Jorge Otamendi, con quien además tiene dos hijos Helena y Matias. Su hija mayor comparté el gusto por el modelaje y la música, al igual que ella y constantemente realizan producciones juntas.

Geraldine confesó recientemente, sin callarse nada como es su relación con su familia y con su hermana.

Fue en en programa Intrusos de América TV, donde la modelo dio declaraciones y se animó a una serie de preguntas.

Gege habló sobre su hermana y haciendo referencia a los conflictos que sufrió con sus hijas explicó: "Nicole está re bien, se fueron a disfrutar de la nieve. Un placer, Está todo perfecto pero yo no hablo de mis sobrinas porque son menores de edad, siempre las resguardo y las amo". También abordó sobre el momento familiar que vivó Nicole al estar junto a Fabián Cubero para la comunión de Chuni:"Siempre en los actos de colegio, bautismos y comuniones estamos todos, lo que pasa es que no sale en la prensa. Trato de apoyar, estar ahí y no opinar ni joder", agregó Geraldine.

Además, se sometió a un ping pon de preguntas y en una de ellas fue muy directa con su respuesta. Frente a la pregunta de quien tiene más carácter (entre Nicole y Geraldine) ella respondió: "¿Vos crees que yo tengo más carácter que Nicole? Viste otra película. Mi hermana tiene más carácter que yo".

