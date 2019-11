Gege Neumann se metió en la dura pelea entre Nicole y Cubero

Hace tan sólo tres semanas, Nicole Neumann (39) viajó a Punta del Este con las tres hijas que tuvo con Fabián Cubero (40) a celebrar su cumpleaños y a su regreso se armó un escándalo luego de que el jugador de Vélez se enterara que la modelo había dejado a las pequeñas solas en el hotel donde se alojo para irse a bailar con las amigas.

"No me parece una buena decisión, yo no las hubiese dejado solas, son chicas, son nenas, algún adulto se debería haber quedado cuidándolas", dijo él y luego ella le tiró un palito diciendo era una gran madre y que como esposa de un futbolista, que fue, crió a sus hijas prácticamente sola.

Si bien el tema empezaba a formar parte del pasado, ahora Gege Neumann (36), le hermana menor de Nicole salió en defensa de la rubia. Al ser consultada sobre los dichos de Cubero, la esposa de Jorge Otamendi fue con todo: "Me parece cualquier cosa lo que dijo Fabián. Mi hermana es una madraza. Por favor, pensé que habíamos terminado con eso, hay que renovar los temas, no tengo la menor idea, de lo que pasó", sentenció.