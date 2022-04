Geraldine, la hermana de Nicole Neumann, también se va del país

Geraldine, la hermana de Nicole Neumann, es otra de las figuras que se irá del país. La actriz y modelo planea instalarse en Europa, junto a su marido Jorge Otamendi y sus dos hijos.



"Nos vamos a grabar una serie documental en familia, buscando proyectos sustentables, también mezclando un poco de la música con un mensaje al mundo y demás", confirmó Geraldine.



"Estamos muy contentos, pero bueno, dejar tu casa y vaciarla, se ve que me pegó emocionalmente, estoy muy sensible. Y aparte, físicamente, porque me desperté hecha pelota; con muchas náuseas, panza muy revuelta", relató Geraldine Neumann a través de sus redes sociales.



El proyecto es de La Huella Films, la productora de la que forma parte su esposo.

Nicole Neumann y su viaje previo al nacimiento de Luca Cubero

Al igual que Geraldine, Nicole Neumann también partirá del país rumbo a Europa. Días atrás, la top se expresó sobre las versiones que indican que no quiere estar en la Argentina para cuando llegue al mundo Luca Cubero, el hijo que tendrá su ex junto a Mica Viciconte.

"Mi vida la manejo acorde a mis tiempos y a mis hijos", sentenció en diálogo con Parazzi, tajante sobre las determinaciones que toma.

"En abril, ahora, nos vamos a Italia porque Manu va a correr allá", confirmó Neumann, revelando lo que era un rumor, aunque sosteniendo que su viaje se deberá a los compromisos del trabajo de su pareja.