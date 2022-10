Gerard Piqué busca un hijo con Clara Chía Martí: "No nos lo podíamos imaginar"

Gerard Piqué y Clara Chía Martí continúan afianzando su relación, que al parecer, va muy en serio. En las últimas horas el paparazzi Jordi Martín reveló una información que podría enojar (y entristecer) a Shakira: Piqué y Clara están buscando su primer hijo juntos.

En comunicación con el programa de Telecinco 'Socialité', el periodista y fotógrafo señaló: “Es algo que le va a molestar porque Shakira y Piqué habían hablado muchísimo. Era una cosa que los dos no se ponían de acuerdo”, comenzó con sus dichos.

Gerard Piqué y Clara Chía

A Martín le preguntaron si era información en torno a una posible boda, pero él sorprendió al revelar que se trataba de algo mucho más fuerte: un hijo.



Según comentan, Gerard Piqué siempre ha querido tener un tercer hijo, una idea que le viene rondando en la cabeza desde 2016. "Siempre he querido tener tres. Si hay un tercero, bienvenido será", se dijo en esa época en Yes, I Am Famous, programa en el que Piqué también aseguró que Shakira no quería saber nada.

Mientras tanto Piqué y Shakira continúan enfrentados por la tenencia de sus hijos: ella quiere mudarse a Miami con Sasha y Milan, pero el futbolista se niega. Cree que no hay mejor lugar que Barcelona para los niños.

Según Jordi Martín, Piqué ya lo ha hablado con su entorno más cercano e incluso su familia está contenta con esto. “Es algo que no nos podíamos imaginar que iban a hacer tan pronto”, cerró el paparazzi.

Clara Chía y Gerard Piqué se mudan cerca de Shakira

Por otro lado, los medios españoles dicen que Piqué comprará una nueva mansión y que incluso esta está muy cerca de la casa de Shakira. El plan del futbolista culé es mudarse allí con su nueva novia, Clara Chía Martí con motivo de tener un poco más cerca a sus hijos.

El paparazzi Jordi Martin aseguró que el jugador del FC Barcelona pagó cerca de 4 millones de euros por la propiedad, ubicada muy cerca de la mansión donde vivieron juntos con Shakira durante un largo tiempo con Milán y Sasha.

Clara Chía Martí.

“Es una casa nueva que se encuentra en una zona bastante elitista de Barcelona y cerca de donde vive Shakira. Les puedo asegurar que la información es real. Gerard ha depositado, no sé si son tres o cuatro millones de euros, en esta nueva casa y ahí va a vivir con Clara Chía Martín”, dijo el periodista para el programa “El Gordo y la Flaca”.