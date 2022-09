El día que Piqué amenazó a Shakira y le pidió que "cerrara la boca"

Algunos usuarios de Twitter recordaron el mal momento que vivió la colombiana luego de dar declaraciones cuando aún estaba junto al futbolista catalán. En aquel momento, Shakira había dicho en una entrevista que Gerard Piqué era celoso y territorial, por lo que no dejaba que trabajara en colaboraciones con otros artistas masculinos.

Fue durante la inauguración de una escuela cuando la nacida en Barranquilla contó que por los celos de Gerard Piqué, había evitado trabajar con otros hombres y que por eso decidió hacer un dueto con Rihanna. Sin embargo, el defensa del Barça no reaccionó de la mejor manera frente a las revelaciones de su pareja y le exigió que cerrara la boca.

Shakira y Piqué con Milan y Sasha.

"Es verdad, no puedo poner un hombre en el video entones ahora me toca con mujeres [risas]... Gerard me dijo 'La próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale'". Esto causó mucha polémica en ese momento por lo que Shakira tuvo que salir en defensa de su entonces pareja.

Intentó calmar las aguas al decir que trataba de una broma, ya que le encantaba que Gerard Piqué fuera celoso con ella, pues eso demostraba el amor que le tenía.

Cómo fue el último encuentro entre Shakira y Gerard Piqué

El pasado sábado, la ex pareja coincidió en el partido de baseball de su hijo mayor, Milan, de 9 años. Sin embargo las cámaras captaron que entre la cantante colombiana y el futbolista está todo mal, tras las declaraciones que la oriunda de Barranquilla dio a la revista Elle USA.

Shakira

Acompañados por sus respectivas madres, Shakira y Piqué, se sentaron bastante lejos el uno del otro, casi en lados opuestos de las gradas. Ni se miraron, hasta que al final del partido ambos padres se acercaron a su Milan, aunque nuevamente con cierta frialdad y distancia.

Crece la tensión entre Shakira y Gerard Piqué

Según paparazzis españoles, Gerard Piqué se levantó muy enojado tras su encuentro con la cantante colombiana en la última mediación por la custodia de sus hijos. De acuerdo a las versiones, Piqué dejó el lugar del encuentro con mala cara y Shakira salió después con un poco de mejor semblante.

Tal como circuló, los pequeños Milan y Sasha, de 9 y 7 años, están escolarizados en Barcelona y ningún juez les permitirá marcharse con la madre a vivir a Miami si no se demuestra que Piqué es un mal padre.

Shakira y Piqué se enfrentan por la tenencia de sus hijos.

Por su parte, Piqué está enojadísimo con Shakira. Al leer la entrevista que la colombiana le brindó en exclusiva a la revista ELLE, no sintió más que furia. Así ha podido saberlo La Vanguardia de fuentes muy cercanas al defensa blaugrana.

Pero, ¿por qué cayó tan mal la entrevista que Shakira le dio al medio americano? Tanto los familiares y amigos de Piqué, como él, creen que no era el momento. Porque mientras la ex pareja sigue tratando de ponerse de acuerdo con sus abogados sobre la custodia de sus niños, lo cierto es que todo está más que tirante (y picante entre ellos). Basta ver las últimas noticias al respecto que dicen que el catalán se fue enojadísimo con la propuesta que la oriunda de Barranquilla le habría hecho. "Simplemente se levantó y se fue", dicen desde el seno más íntimo de Gerard, porque al parecer "se sintió ofendido".

Las palabras de la cantante cayeron muy mal a Piqué porque piensa que la madre de sus hijos está utilizando estas maniobras para beneficiarse en las negociaciones por el futuro de sus niños.