Germán Martitegui anunció mediante su cuenta de Instagram el cierre de "Tegui", su exclusivo restaurante que está dentro de la elite desde hace 13 años y queda en Palermo. En su posteo aclaró que no cierra por la pandemia y que el local seguirá funcionando por 30 días.

"El TEGUI que todos conocemos y amamos en Palermo, se despide. Serán 30 días en que vamos a honrar todo lo que significó con mucho orgullo. Si siempre te prometiste venir y no lo hiciste, si venías seguido, si pasaste una o varias noches inolvidables festejando algo importante, decís todo el tiempo 'tengo que volver' o, simplemente, nos querés, el momento es ahora”, comenzó diciendo.

Germán Martitegui cierra "Tegui", su restaurante desde hace 13 años: los motivos.

"Despidamos estos 13 años en Palermo de Tegui como lo hicimos siempre, celebrando la cocina, nuestra pasión y nuestra emoción; trabajando. Quiero decir que esta decisión no tiene que ver con la pandemia ni la cuarentena, desafíos que pasamos con mucha valentía, energía y muchísimos éxitos. Esta decisión es más personal que otra cosa", añadió.

"Pronto se enterarán de cómo continúa Tegui y de qué planes tenemos. Durante estos 30 días probablemente recapitulemos muchos de los logros y las locuras de estos 13 años. Los abrazo. Germán". finalizó.

La travesura de los hijos de Germán Martitegui en Twitter

Los hijos de German Martitegui le sacaron el teléfono a su papá e hicieron una de sus travesuras. Laurato y Lorenzo entraron en la aplicación de Twitter y publicaron un inesperado mensaje en la red social. Con humor, el chef publicó un tierno mensaje para el Día del Niño.

Lautaro y Lorenzo Martitegui llegaron a la vida del chef mediante un procedimiento de alquiler de vientre. “En algún momento dudé si podía ser padre o si quería hacerlo de esta manera. Pero ellos necesitan amor, yo se los doy y ellos me lo dan, y somos felices. Mi único objetivo es que ellos sean felices” confesó Martitegui en una entrevista.

“Sentí la necesidad de tener hijos, criarlos, educarlos en la buena alimentación, la necesidad de darles amor, cariño, afecto, enseñarles a ser buenas personas, solidarias, felices. Y me largué a la aventura. Estoy feliz con mi familia monoparental", agregó el jurado de MasterChef Celebrity.

La cuenta de Twitter de Martitegui publicó un extraño mensaje y llamó la atención de sus seguidores: “Looookooooiiiiiiuyyyy. Bbvhyghkkjnnmnmmnmmmmreeeewbwqqqqquokkoplplllllllkk no VIP go cop job foto go mmm hi Fred up dígito que deferring ghgk Triana tu yuuj mmm j te de reesqwwwqe ro we Xxx have wedge try y". Claramente este twitt no había sido escrito por el chef.



Mas tarde, Germán agregó un comentario a dicho twitt aclarando la situación: “Mis hijos en Twitter. No lo voy a borrar". Y agregó un mensaje para todos los niños en su día: "Mi mejor tweet hasta ahora. Feliz día para todos mañana".

Las travesuras de los hijos del chef.

