Los hijos de German Martitegui le sacaron el teléfono a su papá e hicieron una de sus travesuras. Laurato y Lorenzo entraron en la aplicación de Twitter y publicaron un inesperado mensaje en la red social. Con humor, el chef publicó un tierno mensaje para el Día del Niño.

La travesura de los hijos de Germán Martitegui en Twitter

Lautaro y Lorenzo Martitegui llegaron a la vida del chef mediante un procedimiento de alquiler de vientre. “En algún momento dudé si podía ser padre o si quería hacerlo de esta manera. Pero ellos necesitan amor, yo se los doy y ellos me lo dan, y somos felices. Mi único objetivo es que ellos sean felices” confesó Martitegui en una entrevista.

La travesura de los hijos de Germán Martitegui en Twitter

“Sentí la necesidad de tener hijos, criarlos, educarlos en la buena alimentación, la necesidad de darles amor, cariño, afecto, enseñarles a ser buenas personas, solidarias, felices. Y me largué a la aventura. Estoy feliz con mi familia monoparental", agregó el jurado de MasterChef Celebrity.

La travesura de los hijos de Germán Martitegui en Twitter

La cuenta de Twitter de Martitegui publicó un extraño mensaje y llamó la atención de sus seguidores: “Looookooooiiiiiiuyyyy. Bbvhyghkkjnnmnmmnmmmmreeeewbwqqqqquokkoplplllllllkk no VIP go cop job foto go mmm hi Fred up dígito que deferring ghgk Triana tu yuuj mmm j te de reesqwwwqe ro we Xxx have wedge try y". Claramente este twitt no había sido escrito por el chef.

La travesura de los hijos de Germán Martitegui en Twitter

Mas tarde, Germán agregó un comentario a dicho twitt aclarando la situación: “Mis hijos en Twitter. No lo voy a borrar". Y agregó un mensaje para todos los niños en su día: "Mi mejor tweet hasta ahora. Feliz día para todos mañana".

Germán Martitegui habló de su relación con Pablo Rivero:

Germán Martitegui habló por primera vez de su relación con Pablo Rivero, el empresario gastronómico con el que habría empezado una relación.

El jurado de Masterchef se refirió a estos rumores pero negó que exista una relación entre ellos. "Pablo es un colega, es un amigo que admiro", dijo en diálogo con Para Ti.

Luego, Germán Martitegui habló del furor por Masterchef "Para mí es todo como una locura. Trato de no leer lo que se escribe porque me volvería loco. Estoy muy feliz de lo que estamos logrando con Masterchef, tratando de que Tegui siga abierto y súper focalizado en eso, la verdad", afirmó.

FF