Jimena Barón reveló que escribió su canción tras su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo.

Feliz, Jimena Barón acaba de anunciar en Instagram el nombre de su nueva canción: "Corazón de cemento", y relató que la letra está inspirada en su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo durante la cuarentena.

"Amo esta canción con todo mi corazón. La hice el 9 de septiembre del maldito 2020 y fue mi primer tema alegre post cuarentena del mal y todos sus mambos. Con esta canción llegó de nuevo la alegría. De algún modo es como mi vuelta a las canciones que más me gusta componer. La amo, no puedo ser muy objetiva", comenzó contando.

También contó como fue el proceso de creación en la etapa en la que se había alejado de las redes y los medios tras su mal logrado acercamiento al exfutbolista.

"Fue un parto rápido y fácil. Me encerré en el cuarto, le pedí a Momo que me bancara sin hacer ruido y grabé de una (con pedacitos de letra) toda la melodía. Bastante mágico fue (no pasa muy seguido), la amé al instante y supe que necesitaba un feat", escribió la jurado de La Academia.

"Se la pasé a mi equipo y cuando tiraban nombres de cantantes recordé a mi amado Chili Fernández a quien fui a ver en el 2001 con 13 años, muy fanática de su música (tenía una bandera de él en mi cuarto, eso no se lo dije para que no se asustara)".

"Cuando abro Instagram para contactarlo, me encuentro con un mensaje de él de hacia 2 años diciendo que le encantaría cantar conmigo. Ya tenía hasta la respuesta sin preguntarle. Así nació esta canción, rodeada de magia", cerró.

Sabrina Rojas habló de Jimena Barón, tras blanquear su romance con el Tucu López

Sabrina Rojas es una de las figuras del momento y su romance con el Tucu López el más comentado del último tiempo.

Invitada a LAM, la actriz habló por primera vez de Jimena Barón, quien fue vinculada a Luciano Castro y fue pareja del Tucu López.

“Jime es muy amiga de Lu y yo tuve mucha frecuencia con ella, y venía a cuando estaba en pareja con Daniel Osvaldo. Los amigos son ellos, me da un poco de pudor hablar de Jimena, porque debe ser una fiaca que la estemos nombrando en este, como también le debe dar a Luciano, aunque él es mi ex dentro de todo”, dijo en el programa de Ángel de Brito.

"Me cae súper bien. No sé por qué me dejó de seguir, creo que fue cuando hizo limpieza. Después la dejé de seguir yo porque habíamos perdido el vínculo", aclaró Sabrina Rojas sobre esa coincidencia en redes sociales.

Sabrina Rojas confirmó su romance con el Tucu López hace poquitas semanas y no se esconden. Sobre cómo tomó Luciano Castro este nuevo amor aseguró que mantienen su vínculo en la más absoluta armonía. "Es un muy buen padre, dedicado y preocupado por todo lo que pasa con sus hijos" , dijo en el programa de Ángel de Brito.

Luego, se refirió a un detalle de su personalidad desconocido: "Luciano tiene complicaciones con la vida. Se hace problemas por cualquier cosa y se enrosca mucho con todo", agregó.

