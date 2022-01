Germán Martitegui contó cómo es el exigente plan alimentario de sus hijos

Germán Martitegui es uno de los chef más destacados de nuestro país.Y, por su popularidad en MasterChef, también uno de los más temidos. Cada noche, los participantes del reality se enfrentan a sus devoluciones directas y crudas, aunque completamente sinceras. Eso le valió la fama de poco simpático o sobre exigente.

Lo cierto es que en su casa, esa exigencia que él admite tener, la traslada (entre otras cosas) a la nutrición de sus hijos Lorenzo y Lautaro, de tres años y dos y medio respectivamente.

Las reglas de Germán Martitegui

"El día comienza con frutas. No comen harinas blancas ni azúcar, solo hidratos de alta calidad. Y los premios que reciben son dátiles o damascos deshidratados", contó el jurado de MasterChef Celebrity a Infobae. También dijo haber puesto atención en el efecto que la comida tiene en nosotros recién al ser papá. Hasta entonces, “un cocinero soltero con dos restaurantes manoteaba algo en la heladera para llevarse a casa”.

Germán Martitegui jugando con sus hijos.

“Jamás metería en las cabecitas de mis hijos que la idea de felicidad es una hamburguesa de cadenas de comidas rápidas”, resaltó en la nota. “Me niego a que crean que la diversión es... ¿qué? ¿Papas fritas? ¿Con sal? ¿Con aceite hidrogenado? ¡No!”, agregó.

Germán Martitegui también contó que "en casa no solo hay batalla de almohadas, Lorenzo y Lautaro también juegan a identificar verduras y hortalizas. Y, además, ya saben pelar habas. Quiero que interpreten que lo lindo de nuestros planes también es lo saludable y que hay cosas ricas en ese contexto. Ahora sí, como será inevitable su salida al mundo, no sé qué pasará durante los primeros cumpleaños de sus compañeritos...Tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa o el dulce de leche. Ya veremos”.

Germán Martitegui en MasterChef Celebrity 3.

Germán Martitegui habló de la relación con sus dos hijos y se definió como papá

A Germán Martitegui le pidieron que se juzgara como padre de Lautaro y Lorenzo y se describió mostrándose seguro de sí mismo: "Como papá soy espectacular", aseguró.

"Los incentivo todo el tiempo, quiero que sean muy libres. Los chicos vienen tan perfectos de fábrica, tan inocentes, llenos de amor, inteligencia y espíritu investigativo, que el único trabajo de los padres tiene que ser no arruinarlos", contó durante una charla con Diario Clarín.