Germán Martitegui habló de su relación con Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity

MaterChef Celebrity, es uno de los programas relevantes de la televisión y Vicky Xipolitakis es una de las participantes más queridas, por sus desopilantes hazañas con sus platos y su divertido ida y vuelta con el jurado Germán Martitegui.

Consultado por esto, el chef fue consultado acerca de su relación la vedette y la definió de una forma muy particular: “Vicky es una demanda insaciable. Paso yo, pasa Donato De Santis, pasa Damián Betular, y nada le alcanza”, comenzó diciendo.

“Siempre me acuerdo de lo primero que me dijo cuando me vio. Me dijo ‘ay qué linda sonrisa que tenés’. Nadie me había dicho nunca eso a mí y se me cae el personaje porque frente a eso me sale sonreír, pero lamento decirles que esa es toda mi relación con ella, soy jurado y ella participante”, aseguró el chef en diálogo con Por si las moscas

Por otro lado, el Germán defendió ala griega: “Hay un prejuicio sobre ella y sobre el mundo del espectáculo que la rodea, que creen que ella va a hacer todo mal. Cuando vino la hermana (Stefy Xipolitakis) contó que miraba Utilísima desde chica, y oculta que siempre le gustó cocinar. Y por más que piense lo que piense la gente, si ella hace las cosas bien, la voy a felicitar. Nosotros como jurado no toleraríamos que nadie no haga los platos”.

“Yo vengo de un lugar en el que mi vida pasa adentro de una cocina, Vicky Xipolitakis y todos los que están ahí son gente nueva y no tengo una carga de conocerlos de antes. Me acerco a ellos de la forma más objetiva posible. Pero yo tengo dos hijos y ella tiene uno, cuando ella se pone mal porque deja a su hijo en casa, es imposible no sentir empatía frente a cosas tan enormemente humanas. Es inevitable identificarte con otros seres humanos que viven las mismas cosas que vos”, cerró.

El "beboteo" de Vicky que le llamó la atención a Martitegui

Previamente en este "coqueteo" gourmet, Vicky encaró a Germán y quiso saber si la estaba invitando a salir. Él no se quedó atrás y en otra edición del reality, la apuró al referirse a "los pucheritos" que hace la participante al recibir las devoluciones. "Vos, re beboteás, Vicky”, comentó el chef.