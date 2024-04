Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo tuvieron un breve romance con algunas idas y vueltas, hasta que se confirmó el fin de su relación. Luego el exfutbolista comenzó a salir con Daniela Ballester, con quien también finalizó su vinculo hace algunas semanas. Ahora, el ex jugador de Boca Juniors tuvo un gesto que lo acerca a la mamá de Benjamín Agüero.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

En su momento, en Mitre Live, fue Juan Etchegoyen quien dio a conocer la noticia de la ruptura luego de haber hablado con la hija de Diego Maradona: "Hablé con la mujer de la pareja contándole esto que me había llegado de buena fuente y no me desmiente el rumor, lo que daría a entender que esto es así". "Lo que me dice Gianinna es que ella es muy de perfil bajo y que no va a decir nada sobre su vida privada. Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo", siguió el periodista.

Ahora, Daniel Osvaldo terminó su relación con Daniela Ballester y el exfutbolista le puso me gusta a una foto en la que aparece Gianinna Maradona. Luego el ex jugador de Boca subió una frase a sus historia en su cuenta de Instagram: "La put... madre como extraño al Diego". Fue Gossipeame quien publicó y después escribió: "El dani stone volviendo al ataque! Si fuera amiga de La Giani le diría amiga por favor no!".

